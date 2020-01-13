В пятницу внешний фон для российских евробондов был практически нейтральным. Доходность UST10 в течение дня держалась вблизи отметки 1,85% и начала падать только вечером, цены на нефть почти не менялись. Таким образом, российские евробонды были почти стабильны, и только RUSSIA’47 подорожал на 0,4 п.п., тем самым отыграв потери четверга. Евробонды других стран развивающихся рынков также демонстрировали достаточно сдержанную и при этом разнонаправленную динамику. В целом же за прошедшую неделю котировки евробондов незначительно выросли, доходности вдоль суверенной кривой упали в среднем на 3 б.п., что несколько слабее результатов ближайших аналогов. Отметим, что z-спреды российских евробондов на прошлой неделе расширились примерно на 10 б.п. и остаются чуть шире своих минимумов, которые практически соответствуют историческим минимумам 2013 г., и мы по-прежнему не ожидаем возобновления тренда на их сокращение, хотя спрос на риск в среднесрочной перспективе может сохраняться. Стоит отметить, что евробонды Индонезии INDON’47 (YTM 3,9%) и Мексики MEX’47 (YTM 4%), которые имеют более высокие кредитные рейтинги, торгуются с доходностями на 10–20 б.п. выше, чему у RUSSIA’47 (YTM 3,8%).

Суборды банков показали лучший результат в корпоративном сегменте. В пятницу в корпоративном сегменте большинство бумаг в цене не изменились, но евробонды банков продолжали дорожать и показали лучший результат за неделю. По итогам пятницы стоит отметить отстававший до этого суборд RSHB’23 (YTM 4,6%) – плюс 1,1 п.п. от номинала, а его премия к SBERRU’23 (YTM 2,7%) остается высокой – 180 б.п. Суборды Альфа-Банка, Совкомбанка и ХКФ Банка прибавили еще 0,2–0,5 п.п. от номинала, а за неделю лучшую динамику продемонстрировали выпуски Альфа-Банка – плюс 1,2–1,6 п.п. Новый суборд ALFARU’30 (YTC 6%) практически достиг максимумов ноября, но, на наш взгляд, рост еще может продолжиться. Также стоит отметить, что ALFARU’perp (купон – 6,95%, YTC 7,2%) отставал от ALFARU’perp (купон – 8%, YTC 6,2%) – за месяц рост составил 0,5 п.п. против 1,5 п.п. В нефтегазовом секторе в пятницу никаких движений не было, а евробонды Газпрома за неделю прибавили 0,4–1,1 п.п. от номинала и теперь торгуются со спредами к суверенной кривой в размере 25–50 б.п. В металлургическом секторе в пятницу продолжали понемногу расти в цене бумаги Русала – плюс 0,1–0,2 п.п., а за неделю рост их котировок составил 0,3–0,5 п.п. В лидерах среди компаний сектора оказался POGLN’22 (YTM 6,2%), прибавивший 1,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 – чуть ниже, чем в пятницу, цены на нефть немного снизились. Азиатские рынки – в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.