Рынки начинают год на позитивной ноте после деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, в результате конфликта цена Brent на прошлой неделе одномоментно превышала отметку в $71/барр., но затем снизилась до $65/барр. Рынки остаются в плюсе на фоне поддержки глобальных ЦБ и оптимизма после того, как Д. Трамп объявил о готовности подписать первую фазу торговой сделки с Китаем.

Российские активы сильнее большинства аналогов. Курс рубля на фоне роста цен на нефть укрепился на 1,1% к доллару США с начала года, в результате чего дисконт рубля к аналогам сократился до минимальных с августа 2014 года 10,2%. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась почти на 10 б.п. во время паузы в размещениях ОФЗ и на фоне благоприятной траектории ИПЦ, которая оказалась ниже ожиданий в 2019 и составила 3,0%, усилив ожидания снижения ставки ЦБ РФ. Рынок акций также в уверенном плюсе, в том числе за счет позитивных дивидендных ожиданий после успешного финансового года и в отсутствие инвестпрограмм.

Ключевой темой недели должно стать подписание первой фазы торговой сделки США-Китай (ср). Основными пунктами соглашения может стать увеличение объемов экспорта из США в Китай на $200 млрд за 2 года и снижение пошлин США на импорт товаров из КНР.

В США на этой неделе будет опубликован ИПЦ за декабрь (вт), который будет близок к таргету ФРС. Также выйдут данные за декабрь по розничной торговле (чт) и промпроизводству (пт), – помесячная динамика последнего, вероятно, будет околонулевой (из-за бума в ноябре, вызванного ростом производства автомобилей). В целом, данные по США, скорее всего, будут говорить в пользу неизменной ставки ФРС в ближайшее время.

В Китае будет опубликован блок макро-статистики, в том числе рост ВВП за 4К19 (пт), который, по мнению глобальной команды ING, может ускориться до 6,3% г/г на фоне хороших данных по торговле, промпроизводству и потреблению, а также стабильного роста инвестиций, что может поддержать настроения рынков в конце недели.

Из прочих новостей, законопроект по “Brexit’ должен быть направлен в Палату лордов (пн), а затем – на подписание королеве. Это позволит Великобритании выйти из ЕС до 31 января. В РФ выйдут данные по ИПЦ за 1-9 января (пн), которые укажут на замедление инфляции в сторону 2% г/г в 1К20 из-за эффекта высокой базы, однако учитывая, что это временное замедление идет преимущественно за счет продовольственного сегмента, а инфляционные ожидания домохозяйств и компаний ухудшаются, немедленное снижение ставки ЦБ РФ 7 февраля, на наш взгляд, неочевидно.

Минфин в этих условиях возобновит размещение ОФЗ (ср), и для выполнения квартального плана (600 млрд руб.) ему будет необходимо размещать ОФЗ, в среднем на 55 млрд руб. за аукцион в 1К20 против 35 млрд руб. в 4К19.

Для рубля неделя начинается позитивно, т.к. январские покупки валюты Минфином (пн) составят около $4 млрд, что ниже сезонно сильного профицита текущего счета ($6-8 млрд в месяц), а затем начнется налоговый период (ср). Но данные платежного баланса за 4К19 (пт) могут указать на резкое ускорение импорта, что является среднесрочным фактором риска. Послание президента РФ Федеральному Собранию (ср) может стать индикатором приоритетов экономической политики – предложения Совета Федерации по НДФЛ накануне нового года могут указывать на рост значимости социальной политики на повестке дня