Российский рынок акций продолжает ставить рекорд за рекордом. В 2020 г. еще не было ни одной сессии снижения. Рост по индексам МосБиржи и РТС продолжается шесть торговых дней подряд. Технические индикаторы находятся в области сильной перекупленности, однако пока крупных продавцов на рынке не появляется. Все локальные попытки начать коррекционное движение вниз до сих пор быстро выкупались.

В очередной раз отметим, что текущее ралли не является исключительно внутренней историей. Уверенное движение наверх наблюдается и на других развивающихся фондовых площадках. Например, в понедельник индекс MSCI Emerging Markets подскочил на 0,9%, переписав максимальные значения за полтора года. На развитых рынках также инициатива остается на стороне покупателей. В частности, американские индексы Nasdaq Composite (+1,04%) и S&P 500 (+0,69%) вчера обновили исторические максимумы.

Сдерживающим фактором от еще более сильного роста российского рынка выступает лишь локальный откат цен на нефть. В понедельник фьючерсы Brent успели сходить ниже $64, потеряв по итогам сессии 1,2%.

Тем не менее все это не помешало отраслевому нефтегазовому индексу МосБиржи вчера подрасти на 0,26%. В условиях всеобщего глобального оптимизма многие голубые фишки, включая нефтяников, продолжили пользоваться повышенным спросом. Наиболее сильный подъем вчера показали акции Газпром нефти (+4,14%), вновь переписавшие абсолютные максимумы. Локально бумаги выглядят перегретыми и в них напрашивается временная коррекция, но на среднесрочной дистанции общий взгляд умеренно позитивный.

Не исключаю, что падение фьючерсов Brent скажется на российских нефтяных бумагах с временным лагом. При стабилизации или ухудшении внешнего фона они могут начать выглядеть чуть хуже рынка. Причем локально это может коснуться даже наиболее фундаментально сильных историй типа Лукойла и Роснефти. По этим бумагам ожидания на горизонте года положительные, но и в них естественно могут формироваться временные волны снижения.

Обращаем внимание, что сейчас стоимость барреля нефти Brent в рублях находится на 5% ниже среднего значения за 12 месяцев. К тому же, если выразить отраслевой нефтегазовый индекс РТС в бочках нефти, то этот индикатор сегодня будет показывать максимальные значения с 2007 г. То есть бумаги сектора оценены наиболее высоко за 13 лет относительно стоимости нефти.

Вместе с тем ралли наблюдается и на рынке гособлигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) вчера также переписал исторические максимумы, поднявшись на 0,5%. При этом индекс корпоративных облигаций пока традиционно отстает. Это стандартное явление и ранее мы уже видели, как бонды российских компаний впоследствии догоняли общую тенденцию в ОФЗ. Соответственно потенциал переоценки средних и длинных выпусков в корпоративных облигациях, на наш взгляд, сейчас выше, чем по государственным.

На фоне отката нефтяных котировок приостановилось устойчивое укрепление рубля. Пара USD/RUB, сходив в прошлую пятницу чуть ниже уровня 61, начала отскакивать наверх. Пока это движение выглядит лишь в качестве локальной восходящей коррекции. Мы не исключаем повторного тестирования области 60,5–61, но для более серьезного укрепления национальной валюты необходимы дополнительные драйверы. Около этих отметок при прочих равных волна снижения USD/RUB может быть временно приостановлена.

Определенное давление на курс рубля в ближайшие недели будут оказывать более активные покупки валюты со стороны ЦБ. Ежедневные операции Банка России с 15 января по 6 февраля могут быть увеличены с декабрьских 12,1 млрд руб. до 21 млрд руб. Этот фактор способен сдержать фазу укрепления рубля.

По индексу МосБиржи сейчас наблюдается очень высокая перекупленность. Тем не менее ближайшие технические уровни сопротивления сейчас сместились в сторону 3180 п. Преодолеть этот район без предварительного формирования коррекционной волны снижения будет достаточно сложно.

В такой ситуации по мере продолжения роста есть смысл рассмотреть частичное хеджирование длинных позиций. В частности, одним из вариантов является открытие спекулятивных коротких позиций по фьючерсам на индекс МосБиржи или РТС. В данном случае речь не идет о ставке на полную смену тренда. Это лишь ответная реакция на рекордную за последние годы перегретость рынка.

Сегодня в США стартует сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2019 г. Свои результаты представят американские банки (Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan).

Также напомним, что ориентировочно на среду запланировано официальное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Данное событие является ожидаемым, так что его влияние на мировые рынки может быть лишь умеренно позитивным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут всего лишь на 0,02%, фьючерсы Brent в плюсе на 0,25%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного выше уровня закрытия понедельника.