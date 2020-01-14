По итогам торгов понедельника американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,7%, закрывшись на отметке 3288,13 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на два базисных пункта, до 1,84%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на четыре базисных пункта, до —0,16%, продемонстрировав самый высокий показатель почти за восемь месяцев.

Потепление в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином и ожидания в среду подписания сторонами первой фазы торгового соглашения вывели заокеанские бенчмарки на новые рекордные максимумы. Инвесторы позитивно отреагировали на решение Белого дома вывести КНР из списка валютных манипуляторов. Так, по сообщению агентства Bloomberg, решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время. Кроме того, игроки готовятся к сезону отчетов компаний, который, на мой взгляд, может способствовать усилению волатильности на американском рынке акций. Сегодня свои результаты представят Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,35%, закрывшись на отметке $64,23. Снижение геополитической напряженности между США и Ираном продолжает, несмотря на мажорные настроения на глобальных финансовых рынках, оказывать давление на цену фьючерсного контракта Brent, дальнейшее движение которой до конца текущей недели будет зависеть от публикации данных от Минэнерго США. В случае, если запасы сырой нефти за океаном покажут значительный рост, цена на "черное золото" может опуститься к уровню $62.

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,9%, закрывшись на отметке 3151,69 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3130 и 3100 пунктов, сопротивление находится на уровне 3170 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 162000 и 159700 пунктов, основное сопротивление — 163700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,27 руб./$, потеряв 0,27% по отношению к американскому доллару. Поводом для ослабления рубля послужила информация о наращивании покупок валюты Минфином: их объем в период с 15 января по 6 февраля увеличится до 309,9 млрд руб., это в среднем порядка 18,2 млрд руб. в день. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 60,90. Сопротивление расположено на уровне 61,40; при очередном отбое от него российская валюта предпримет еще одну попытку закрепиться под рубежом 61.