Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии вторника. Инвесторы ожидают новостей об американо-китайских торговых переговорах: позже на неделе ожидается подписание первой фазы соглашения.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается несущественное отклонение индекса Мосбиржи на 0,1-0,2% в районе 3155-3160 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140 и 3130 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3170 и 3180 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Внешний фон перед открытием торгов нейтрален для рубля: рынок энергоносителей консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, а валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику, не давая четких ориентиров для движения рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако после нейтрального открытия покупки рубля против инвалют могут возобладать, что будет способствовать попыткам закрепления доллара в диапазоне 60,75-61,25 рубля", — сказал он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,3-1% в ожидании инвесторами подписания первой фазы торгового соглашения США с Китаем позже на этой неделе.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются в пределах 0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,2%.

Стоимость нефти повышается на 0,2%, до 64,31 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1143 доллара против 1,1132 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос шестую торговую сессию подряд, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и 7-летний по РТС. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, до 3151,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1619,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов оба индекса обновили максимумы — исторический по индикатору Мосбиржи (3151,69 пункта), РТС — 7 летний (1620,17 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 21 копейку и составил 61,27 рубля, евро — на 37 копеек, до 68,26 рубля, следует из данных Московской биржи.