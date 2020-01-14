По данным Российской Счетной палаты, национальные проекты профинансированы на 88% в 2019 г., что эквивалентно недофинансированию примерно в 100 млрд руб. в сравнении с первоначальным планом. Ряд важных проектов в области демографии, здравоохранения и строительства автомобильных дорог был профинансирован более чем на 90%. Это указывает на то, что российское правительство успешно расходует средства там, где речь идёт о проектах, связанных со строительством. В то же время некоторые области, в частности, цифровая экономика и проекты в области экологии, профинансированы соответственно на 54% и 62%, что говорит о том, что государство, судя по всему, не располагает подходящим механизмом для инвестиций, которые скорее должен осуществлять частный сектор.

Кроме того, указанная общая цифра в 88% намного превышает коэффициент финансирования на уровне 52% по итогам 9М19. Это указывает на поспешное расходование средств ближе к концу года и на риск того, что эффективность расходов может оказаться не столь высокой, как ожидалось изначально; в результате эффект нацпроектов на темпы роста экономики и, в частности, на потенциальные темпы роста, может оказаться ниже наших первоначальных ожиданий на уровне 0,3% ВВП ежегодно.