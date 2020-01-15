Американские биржевые площадки во вторник закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,15%, закрывшись на отметке 3283,15 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на три базисных пункта, до 1,81%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до —0,17%.

Инвесторы умеренно негативно отреагировали на новость о том, что Соединенные Штаты рассмотрят снятие оставшихся пошлин с Китая не ранее, чем через 10 месяцев, — по сообщению агентства Bloomberg, вопрос снятия тарифов на товары объемом $360 млрд в год будет зависеть от соблюдения Поднебесной условий первой фазы торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена данных пошлин будет козырем в переговорах по второй фазе сделки. А представитель администрации Белого дома пояснил, что США оставляют за собой право ввести дополнительные пошлины в случае нарушения Пекином условий первой фазы торговой сделки. Таким образом, торговая война, несмотря на сегодняшнее ожидаемое подписание торгового соглашения между двумя крупнейшими мировыми экономиками, еще далека от своего завершения и скорее всего до конца текущего года инвесторы еще не раз услышат грозные заявления Трампа в сторону Китая, что будет вызывать повышенную волатильность на глобальных рынках акций.

Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 0,31%, закрывшись на отметке $64,46 за баррель сорта Brent. Позитивная динамика цен на "черное золото" отчасти связана с коррекцией после затяжного снижения и ожидаемой игроками статистики от Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1,1 млн баррелей. Сейчас основной преградой для "быков" во фьючерсном контракте на Brent служит уровень $65, и если сегодняшние данные от Минэнерго США выйдут в резко негативном ключе, цена на нефть может начать движение к уровню $62.

Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,7%, закрывшись на отметке 3129,77 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3100 пунктов, сопротивление находится на уровне 3170 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 159600 и 157000 пунктов, сопротивления — 161150 и 163000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,44 руб./$, потеряв 0,28% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,20 и 60,95, сопротивления расположены на уровнях 62,52 и 62,70. Сегодня на стороне рубля будут играть стартующий налоговый период и аукционы Минфина по размещению облигаций федерального займа.