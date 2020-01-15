Вчера российский рынок акций на открытии в очередной раз обновил исторический максимум, но от района сопротивления 3170 пунктов началась долгожданная коррекция. По итогам дня Индекс Мосбиржи ослаб на 0,7%.

Сегодня ожидается подписание «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Событие уже заложено в котировки и не станет драйвером новой волны роста. Более того, вероятно некоторое снижение перегретого американского рынка «по факту».

Не радует пока и начавшийся сезон отчетности в США. Так, чистая прибыль Wells Fargo & Co за прошлый год сократилась на 13%. Так что новых причин для роста нет и за океаном.

Некоторым позитивом является решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов, но рынок пока этот момент игнорирует.

Из внутренних факторов следует отметить Послание президента РФ Федеральному собранию. Опыт прошлых лет показывает, что очень часто после оглашения документа начинаются распродажи бумаг.

Поэтому ждем продолжения снижения российского рынка акций, которое пойдет ему только на пользу.

Ближайшей целью движения Индекса Мосбиржи является район 3120 пунктов, но он сегодня может быть пройден, и цель сместится к 3100 пунктам.

Однако сильного падения мы не ждем: приток средств новых инвесторов будет поддерживать рынок. К тому же мы так и не увидели опережающий рост «Газпрома», который часто является предвестником разворота тренда и глубокой коррекции.

Внешний фон с утра складывается умеренно-негативный: на 0,1% падают американские фьючерсы, в уверенном минусе торгуются азиатские площадки. Поэтому ждем открытия нашего рынка снижением в пределах 0,3%.

Для шортов можно попробовать использовать сильно перекупленный «Норникель», Сбербанк, так и не закрепившийся выше 160 руб, а также «Роснефть», которая и в прошлом году выглядела слабо.

С тенденцией к понижению в последние дни торгуется и нефть. Вчера котировки сырья так и не смогли уверенно выйти выше 65 долларов за баррель. Сегодня, если внешний фон продолжит ухудшаться, нефть может уйти под отметку 64 доллара. Однако причин для серьезного падения котировок «черного золота» нет. Слабы и нефтяные «медведи», которые за последние месяца дважды понесли серьезные убытки: сначала на взлете котировок после атаки на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии, а потом в результате конфликта между США и Ираном.

Началась и коррекция в рубле: вчера российская валюта снизилась к доллару на полпроцента: торги закрылись в районе 61,5 руб за доллар. До разгара налогового периода рубль может еще ослабнуть, но движение пары доллар-рубль выше 62 мы пока не рассматриваем.