По итогам торгов 14 января индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 3129,77 п., а РТС на 0,91% до 1604,96 п.

Отечественный рынок жил в режиме обновления рекордов, как в декабре, так и в начале текущего года. На графиках просматривается перекупленность, поэтому некоторая коррекция выглядит вполне логичной, тем более, что внешние рынки также прибывали в унылом настроении.

США и Китай подпишут торговое соглашение первой фазы 15 января, но эта новость уже многократно была отыграна рынками. Китай заметно нарастил импорт в декабре, но во многом это было связано с закупками продовольствия, так как инфляция в этом сегменте разогналась выше 19%. Меж тем, дивидендная доходность рынка составляет 6,4% за прошедший год и, скорее всего, возрастёт в текущем. К тому же у ЦБ РФ появляется всё больше оснований для дальнейшего смягчения денежной политики. В декабре инфляция замедлилась до 3,0%. Бумаги «Русгидро» были лидерами дня с ростом на 12,81%. Столь бурная реакция была обусловлена новостями о планах по реорганизации компании. Среди сильных также оказались АФК «Система» (+3,2%), «ОВК» (+3,16%), «Юнипро» (+3,14%) и «Аэрофлот» (+3,04%). Аутсайдерами стали «Мечел» (-3,73%), «Интер РАО» (-3,59%), НОВАТЭК (-3,57%) и X5 Retail Group (-2,67%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил по итогам дня 75,868 млрд рублей.

Рубль сдавал свои позиции. Хотя стоит признать, что проблемы были у многих развивающихся валют. Самыми слабыми были южноафриканский ранд и турецкая лира. Кроме того, на рынке также продолжают отыгрывать новые параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила. Минфин с 15 января по 6 февраля ежедневно будет направлять на эти цели 18,2 млрд рублей, а ЦБ дополнительно будет осуществлять операции по отложенным покупкам на 2,8 млрд рублей. В предыдущий период с 6 декабря по 14 января объём операций составлял 9,3 млрд рублей в день и 2,8 млрд рублей ежедневных отложенных покупок соответственно. Частичной компенсацией может стать налоговый период, в рамках которого компаниям предстоит выплатить около 1,7 трлн рублей налогов.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Впрочем, в течение дня все три основных индекса обновили внутридневные рекорды. Многие начинают понимать, что торговая война с Китаем ещё не завершилась, хотя в среду Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение первой фазы. Однако Wall Street Journal стало известно, что министерство торговли намерено принять закон, согласно которому американские поставщики не смогут продавать свою продукцию для Huawei через зарубежные предприятия. В Сенате появился законопроект, который предусматривает до $1 млрд бюджетных ассигнований на поддержку развития американских технологий 5G. Постепенно обрастает подробностями грядущее соглашение между КНР и США. В частности, далеко не все пошлины будут ликвидированы. В соглашении предусматривается период до ноября текущего года, чтобы США смогли оценить соблюдение Китаем взятых на себя обязательств. Впрочем, вернёмся к рынку. Потребительская инфляция в США составила 2,3% в декабре, как по индексу CPI так и Core CPI. Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж напугала рынок словами о том, что ФРС может взять обратно те самые три снижения ставки в прошлом году, если ослабнут факторы, сдерживающие экономический рост. Старт отчётного сезона оказался смешанным. J.P. Morgan (+1,17%) и Citigroup (+1,56%) отчитались лучше ожиданий, а вот банк Wells Fargo (-5,39%) сообщил о падении прибыли на 55% в IV квартале. В бумагах Tesla очередной взлёт на 2,49% на рекомендациях аналитиков Deutsche Bank. Boeing Co. (+0,65%) сообщает, что в 2019 году сократила поставки коммерческих самолётов вдвое по сравнению с 2018 годом. Бумаги Apple подешевели на 1,35%, а после закрытия регулярной сессии потеряли ещё 0,3%. Президент Д. Трамп призвал компанию к тому, чтобы она обеспечивала доступ к телефонам подозреваемых лиц, так как этим поможет правосудию. Д. Трамп указал, что государство оказывает компании поддержку по всему миру и рассчитывает на взаимность. По итогам торгов DJIA вырос на 0,11% до 28939,67 п., S&P 500 снизился на 0,15% до 3283,15 п., а NASDAQ упал на 0,24% до 9251,33 п.

Азиатские рынки торговались без оптимизма. Соглашение между США и КНР, по сути, не решает глубинные проблемы, существующие во взаимной торговле, а сосредотачивается на текущем моменте увеличения поставок из США. Меж тем, американское министерство торговли приготовило законопроект, который усилит контроль над поставками компаний США для Huawei. США также продолжают лоббировать отказ от 5G технологий Huawei в Европе. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23907,16 п. (-0,49%), Hang Seng — 28663,49 п. (-0,77%), Shanghai Composite — 3084,33 п. (-0,72%).

Нефть остаётся под давлением. Ночью API сообщил, что на неделе до 10 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,1 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,2 млн бар., а дистиллятов на 6,8 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 0,5 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 3,3 млн бар. и дистиллятов на 1,3 млн бар. Иными словами, отчёт API оказался в пользу «медведей». Кроме того, на рынке также опасаются, что сохраняемые американские тарифы не позволят экономике Китая генерировать достаточный рост спроса на топливо. Минэнерго США обновило свой прогноз по добыче нефти в 2020 году. Ведомство ожидает, что американское производство составит в среднем 13,0 млн бар. в сутки. Впрочем, текущая статистика указывает на то, что прогноз может быть вновь пересмотрен в сторону повышения. К 9:00 мск Brent — $64,36 (-0,20%), WTI — $58,14 (-0,21%), Золото — $1553,6 (+0,58%), Медь — $6283,2 (-0,82%), Никель — $13845 (-0,18%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 97,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,81% по сравнению с 1,82% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,04%), GBP-USD — $1,303 (+0,11%), USD-JPY – 109,92 (-0,05%).

Внешний фон можно назвать слабо негативным. Рынки заранее готовятся к тому, что соглашение первой фазы между США и Китаем — это ещё не повод верить в конец торговой войны. США продолжат оказывать давление на бизнес Huawei, что может вызвать ответную реакцию Пекина и привести к новому торговому обострению. Российский рынок, скорее всего, продолжит коррекцию, так как внешний фон не способствует росту, да и нефть стремится вниз на фоне увеличения запасов в США. Рубль также может ослабнуть, реагируя на первый день увеличенных закупок валюты в рамках бюджетного правила. На корпоративном радаре операционные результаты Группы ПИК и отчётность по РСБУ от Сбербанка.