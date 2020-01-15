По оценкам РЖД, в текущем месяце объем погрузки (в тоннах) должен сократиться на 3,3% относительно уровня годичной давности. Такие изменения будут связаны в основном с уменьшением объемов перевозки угля из-за сравнительно теплой погоды в январе и снижения спроса со стороны электроэнергетических компаний (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Кроме того, на динамику грузоперевозок негативно повлияет избыточная загрузка перевалочных мощностей в экспортных портах после декабрьской активизации на этих направлениях. Такие ожидания в отношении январских показателей стали новым поводом для дискуссии по вопросу о реалистичности прогнозов РЖД по грузоперевозкам на 2020 год.

Наше мнение. Мы полагаем, что представленные данные едва ли можно рассматривать как позитивные для Глобалтранса. Спотовые ставки аренды полувагонов в декабре продолжали снижаться; сейчас мы ждем информации за январь. Данные РЖД свидетельствуют о том, что на рынке полувагонов сохраняется тенденция к формированию избытка предложения, и этот фактор, вероятно, будет и дальше оказывать давление на цены. При этом следует признать, что наблюдаемое снижение процентных ставок в целом, бесспорно, усиливает привлекательность акций Глобалтранса, которые обеспечивают дивидендную доходность 17%. Такой уровень дивидендной доходности, по нашим расчетам, может сохраняться по меньшей мере до 2023 года. Впрочем, неблагоприятная конъюнктура на рынке полувагонов, вероятно, сработает как сдерживающий фактор для инвесторов, которые будут оценивать инвестиционную привлекательность Глобалтранса.