Veon: доразмещение увеличивает шансы на повышение рейтинга от Moody’s
Доразмещение прошло по справедливой цене 103,75% и позитивно для профиля компании
Цена доразмещения составила 103,75%, что соответствует доходности к опциону колл на уровне 3,17%.
На закрытии предыдущего дня доходность (mid) к колл-опциону VIP25 составляла 3,03% и, на наш взгляд, была низкой как относительно кривой самой компании, так и относительно аналогов, поэтому премия на доразмещении оправдана. Так, доходность VIP24 составляла 2,97% при значительной разнице в дюрации (3,8 лет у VIP24 и 4,5 лет у VIP25). Спред VIP25 к GMKNRM24 составлял 6 б.п. при среднем значении 10 б.п. и заметной разнице в кредитном качестве.
Доразмещение увеличивает шансы на выкуп VIP23 7.25 и повышение рейтинга от Moody’s
В рамках стратегии по упорядочению корпоративной структуры и снижения расходов на обслуживание долга компания может принять решение о выкупе дорогого в обслуживании VIP23 7.25, выпущенного на уровне дочерней GTH, основные активы которой были интегрированы внутри группы в течение последнего квартала 2019 г.
Кроме того, компания указывает рефинансирование в качестве приоритетного направления использования средств, что усиливает вероятность повышения рейтинга от Moody’s («Ва2», позитивный) в начале этого года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200115/830793957.html