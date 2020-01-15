Доразмещение прошло по справедливой цене 103,75% и позитивно для профиля компании

Цена доразмещения составила 103,75%, что соответствует доходности к опциону колл на уровне 3,17%.

На закрытии предыдущего дня доходность (mid) к колл-опциону VIP25 составляла 3,03% и, на наш взгляд, была низкой как относительно кривой самой компании, так и относительно аналогов, поэтому премия на доразмещении оправдана. Так, доходность VIP24 составляла 2,97% при значительной разнице в дюрации (3,8 лет у VIP24 и 4,5 лет у VIP25). Спред VIP25 к GMKNRM24 составлял 6 б.п. при среднем значении 10 б.п. и заметной разнице в кредитном качестве.

Доразмещение увеличивает шансы на выкуп VIP23 7.25 и повышение рейтинга от Moody’s

В рамках стратегии по упорядочению корпоративной структуры и снижения расходов на обслуживание долга компания может принять решение о выкупе дорогого в обслуживании VIP23 7.25, выпущенного на уровне дочерней GTH, основные активы которой были интегрированы внутри группы в течение последнего квартала 2019 г.

Кроме того, компания указывает рефинансирование в качестве приоритетного направления использования средств, что усиливает вероятность повышения рейтинга от Moody’s («Ва2», позитивный) в начале этого года.