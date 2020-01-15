Главное событие вчерашнего дня это, конечно же, официальный (а точнее-полуофициальный, поскольку официального все же не существует) старт сезона отчетности. По сложившейся традиции старт этому важному периоду дается с момента выхода квартальной отчетности крупнейших американских банков. И вчера 3 банка из большой четверки опубликовали свои финансовые показатели по итогам деятельности в 4-м квартале 2019 года.

Неожиданностей не произошло — тот, кто должен был показать хорошие результаты, а именно JPMorgan Chase (JPM, +1,17%) и Citigroup (C, +1,56%) их показали, а слабое звено американской банковской системы — банк Wells Fargo Company (WFC, —5,39%) так этим слабым звеном и остался и, как видим, отчетность Wells Fargo совершенно разочаровала инвесторов.

Благодаря уверенному росту банковских монстров индексу Dow Jones (DJIA-30), куда входят в том числе и банк JPMorgan, вновь удалось подняться выше отметки в 29 000 пунктов и обновить свой исторический максимум. Однако удержаться на рекордной вершине индекс все же не сумел и торговый день старина Dow вновь завершил хоть и с плюсом, но все же гораздо ниже рекордных отметок.

И вообще стоит отметить, что настроение инвесторов вчера во второй половине дня достаточно резко ухудшилось. И больше ни одному из индексов не удалось удержаться в зеленой зоне. Снижение оказалось не очень большим, и пока минус в несколько десятых процентов ни о чем не говорит. Но все же все уже настолько привыкли к постоянному росту, что любая остановка воспринимается как начало глобального падения. А это конечно же совершенно не соответствует действительности.

На отраслевом уровне лучшими оказались акции компаний, работающие в сфере медицины и здравоохранения, которые в среднем выросли на 0,55%. То, что компании именно этой сферы оказались вчера лучшими, в принципе не удивительно, поскольку днем ранее именно они же совершенно необоснованно находились под давлением продавцов. И поэтому вчера все просто вернулось на свои места.

А вот из отдельных акций кроме акций банков стоит выделить бумаги авиаперевозчика Delta Air Lines (DAL, +3,29%). Столь стремительный рост акций этой компании также был вызван вышедшей перед торгами квартальной отчетностью, которая и по прибыли на акцию, и по выручке превзошла ожидания аналитиков. Собственно, в этом тоже нет ничего нового. Многие были уверены в том, что авиаперевозчики в целом и особенно компания Delta Air Lines чувствуют себя хорошо, и опубликованная вчера отчетность собственно и подтвердила эти прогнозы.

Ожидания рынка 15 января

На рынке, судя по всему, начинает разворачиваться прогнозируемый многими аналитиками сценарий, сводящийся к известной парадигме — покупай на слухах, продавай на фактах. Рынки росли, росли, росли… все подряд… непрерывно, фактически начиная с начала декабря, а на самом деле еще с начала осени. И росли они прежде всего на ожидании подписания 1-й фазы торговой сделки между США и КНР.

И вот мы дождались этого момента — сегодня эта часть договора будет подписана высокими договаривающимися сторонами. Однако особого энтузиазма как-то не видно. Все рынки окрашены в красный цвет. Нет, к счастью, пока не в ярко красный, а скорее — в розовый. Снижение не большое — в пределах 0,5%, но пугает, что это снижение повсеместно. И Азия, и Европа, и Америка окрашены в этой самый розовый цвет. И выглядит он сегодня как-то совершенно безнадежно.

Естественно, все будут ждать подробностей сделки, о которой пока на данный момент не очень много конкретных сведений. Однако при этом все уже заранее стали бояться (и правильно делают!), что сделка будет относительно пустой, а о главном стороны не договорились до сих пор, и особых перспектив договориться в ближайшее время тоже нет. Чем завершится такая вот вдруг нахлынувшая на всех «безнадега», пока сложно говорить. И в конце концов небольшая коррекция рынку точно не помешает. Но именно небольшая!

Поэтому сегодняшний день будет, скорее всего, днем ожиданий. А это значит, что будут относительно небольшие обороты на торгах и слабо выраженное понижательное движение. Последнее — так, пока на всякий случай и не более того.

Из важных событий сегодняшнего дня, конечно, кроме подписания американо-китайского договора, следует отметить, во-первых, выход отчетности от Bank of America (BAC) до начала торгов и от алюминиевого гиганта Alcoa (AA) сразу после окончания основной торговой сессии. Если от Bank of America все ждут хороших результатов, то в случае с Alcoa особо надеяться не на что.

Во-вторых, кроме отчетности, сегодня выйдут еще достаточно важные макроданные. Это, прежде всего, данные по ценам производителей (PPI), а также как обычно по средам — данные о запасах сырой нефти. В последнем случае аналитики ждут относительно небольшого роста запасов, а это значит, что может быть достаточно негативная реакция на рынке нефти, которая в свою очередь может отразиться на котировках нефтяных компаний.

И все же в целом прогноз на сегодня — умеренно-негативный со снижением котировок в целом по рынку всего лишь на несколько десятых долей процента.