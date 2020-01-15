Успешные отчеты позволят S&P500 удержаться выше 3280 пунктов
Спрос на безопасные активы усиливается. Облигации уверенно прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США ушла ниже 1,80%. Золото преодолело уровень $1550 за унцию. Нефть марки Brent опускается под отметку $65 за баррель. Аппетит к риску сегодня слабый. Динамика S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит зависеть от квартальных отчетов компаний. Успешные результаты и оптимистичные прогнозы могут позволить индексу удержаться выше 3280 пунктов.
Среди важных макроэкономических публикаций отметим данные по динамике индекса цен производителей в декабре, «Бежевую книгу» ФРС и индекс производственной активности NY Empire State. Данные по инфляции не предполагают сюрпризов, как и «Бежевая книга». Интереснее обещают быть первые в новом году показатели промышленности, которая по-прежнему переживает спад, несмотря на прогресс в американо-китайских торговых переговорах. Консенсус предполагает небольшое улучшение деловой активности.
До открытия рынка результаты представят Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc, The PNC Financial Services Group, Inc, US Bancorp и UnitedHealth. Bank of America и Goldman Sachs готовятся показать снижение EPS и выручки. От менеджмента Goldman Sachs инвесторы ждут комментариев по поводу перспектив розничного сегмента. Предполагаемый рост объема кредитов в Bank of America может позволить фининституту сгладить негативный эффект снижения ставок ФРС. Ожидаемые консенсусом рост EPS на 5,6% и повышение выручки на 3,3% могут поддержать акции The PNC Financial Services Group, Inc. US Bancorp ждет скромного повышения показателей. Отчет UnitedHealth задаст тон страховщикам из сферы здравоохранения. Компания ждет уверенного роста EPS и выручки.
Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Индекс по-прежнему вблизи зоны перекупленности. Сохраняются признаки «медвежьей» дивергенции по показателю RSI. Все это создает риск коррекции. Одновременно показатель MACD улучшился, а S&P500 уверенно удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года. Возможно, индекс широкого рынка намерен протестировать тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала для него сопротивлением в период с 2012-го по 2015 год, а также в начале 2018-го.
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