Российский рынок акций в среду демонстрирует разнонаправленные движения. Коррекция на американских и азиатских биржах, неуверенность нефтяных котировок, а также высокий уровень рыночной перекупленности обусловили слабую динамику отечественных индексов. Тем не менее, можно отметить, что волна фиксации прибыли, наметившаяся накануне на рынке акций РФ, не получила активного продолжения.

В числе лидеров роста сегодня выступают акции Мечела, Ростелекома, Аэрофлота, Норникеля. Пользуются спросом также бумаги Магнита, который опубликовал неплохие результаты предновогодних продаж. Нефтяные котировки продолжают демонстрировать неуверенность – вышедший накануне отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США был негативным для котировок. Во второй половине дня на котировки «черного золота» может оказать публикация данных по запасам от Минэнерго США.

В четверг рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. Полагаем, что первая реакция на событие может носить позитивно окрашенный характер, однако вслед за этим вероятно развитие технической коррекции – признаки перегретости наблюдаются как на американском, так и на российском рынке. Впрочем, если условия первой части торговой сделки будут содержать в себе некий еще не учтенный рынками позитив, либо же если со стороны Пекина и Вашингтона прозвучат сигналы о возможностях продвижения по вопросам второй части сделки, рыночный оптимизм в ближайшие дни получит стимул для нового усиления.

Из статистики завтрашнего дня стоит обратить внимание на данные по банковскому кредитованию в КНР, декабрьский индекс потребительских цен Германии и информацию по розничным продажам в США. Завтра же состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Повышенное внимание сохранится к сезону финансовых отчетностей американских компаний. Завтра финансовые результаты за IV квартал 2019 года должны представить Bank of New York, Morgan Stanley, Charles Schwab Corp.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 января – 3115-3165 п.