Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Индексы закрывались без существенных отклонений от уровней предыдущей сессии. Тем не менее внутридневная торговая активность оставалась повышенной. Обороты в акциях индекса МосБиржи оказались максимальными за последние недели (76,1 млрд руб.).

Всплеск активности среди трейдеров произошел после появления новостей об отставке Правительства. На этом фоне участники рынка сначала поспешили сокращать длинные позиции, однако впоследствии достаточно быстро всю просадку выкупили. В паре USD/RUB скачок к 61,8 также оказался кратковременным, а закрытие проходило около уровня 61,4.

Влияние политического фактора на российский рынок акций оценивается преимущественно нейтрально. Ожиданий каких-то сильных рыночных движений в связи со сменой Правительства и возможным изменением ряда конституционных норм сейчас нет.

Другим наиболее заметным событием для мировых фондовых площадок стало подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Событие было ожидаемым, так что реакция рынков оказалась лишь умеренно положительной.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США товары на $200 млрд. Из них около $77,7 млрд приходится на промышленную продукцию, $52,4 млрд на энергетическую отрасль, $37,1 млрд на сегмент услуг и $32 млрд на продукцию сельского хозяйства.

При этом в рамках сделки Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары. В то же время уже установленные пошлины в размере 25% на товары из КНР общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп.

По итогам среды начавшаяся ранее волна снижения по индексу МосБиржи не получила продолжения. Общерыночные настроения остаются преимущественно бычьими. В частности, на американских площадках накануне вновь были переписаны исторические максимумы. Индекс S&P 500 вплотную подошел к отметке 3300 п. Вчерашний откат цен на нефть Brent сегодня с утра был в значительной степени выкуплен.

Помимо простой перегретости российского рынка каких-то однозначных драйверов, которые должны были бы отправить бумаги вниз, сейчас не наблюдается. Даже если фаза коррекционного снижения по индексу МосБиржи все-таки будет возобновлена, то по-настоящему масштабной просадки при прочих равных пока не ожидается.

Учитывая большое количество инвесторов, которое приходит на рынок в последние месяцы, а также тот факт, что уже давно не было более-менее серьезного падения, на любом откате можно рассчитывать на достаточно большой объем отложенного спроса. То есть, на мой взгляд, может присутствовать фактор недоинвестирования, так что шансы на повторное движение к новым максимумам еще сохраняются.

Наверху в качестве следующих технических ориентиров по индексу МосБиржи можно выделить уровни 3180 и 3200 п. Что касается ближайших промежуточных поддержек, то они могут находиться около 3100 и 3055 п.

Если индекс накануне показал нейтральную динамику, то в отдельных акциях по-прежнему сохраняется крайне высокая волатильность. Ранее мы уже отмечали, что каждый день появляются ликвидные бумаги, которые резко растут без появления каких-либо новостей. Эта ситуация наблюдается с конца декабря и, вероятно, в ближайшие дни может сохраниться. В среду повышенный спрос был в акциях Ростелекома, Мечела, Аэрофлота, Магнита.

В текущей ситуации временно начинает хорошо работать спекулятивная стратегия присоединения к импульсам. Скачок практически любой акции условно на 1,5–2,0% может провоцировать резкое последующее ускорение, привлекая в эту историю массу внутридневных трейдеров.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду немного откатились от максимумов. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,06%, нефть Brent в плюсе на 0,67%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия среды.