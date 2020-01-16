По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,09%, до 3132,63 п., а РТС снизился на 0,17%, до 1602,29 п.

Прошедший день для рынка прошёл весьма структурированно. Для начала утром на Гайдаровском форуме обсудили вопросы борьбы с бедностью. Затем президент РФ В. Путин в своём послании Федеральному собранию много говорил о необходимости повышения стандартов жизни в стране, а также об ускорении темпов экономического роста выше средних в мире. После этого эфир новостей взорвался сообщениями об отставке правительства Д. Медведева. И, наконец, В. Путин подвёл итог дня, предложив на пост премьер-министра нынешнего главу ФНС РФ Михаила Мишустина.

Борьба с бедностью и ускорение темпов экономического роста во многом зависят от существующей налоговой системы. Президент обещал не менять её в течение шести лет, но вряд ли кто-то будет возражать против сокращения налоговой нагрузки на отдельные категории граждан или инвестиции. Во всяком случае, президент призвал увеличить объём капиталовложений в экономике до 25% в ближайшие годы.

Рынок сначала отреагировал нервно, но к вечеру ликвидировал свои потери, а рубль вовсе перешёл к укреплению. Сбербанк (-1,06%) отчитался по РСБУ за декабрь и 2019 год. Чистая прибыль выросла на 11,2% до 870,1 млрд рублей. Ещё год назад глава Сбербанка Г. Греф обещал довести показатель до уровня в 1 трлн, но пока смог добиться его без учёта налога на прибыль. «Магнит» (+3,02%) оказался среди лидеров благодаря сообщению о росте предновогодней выручки на 8,5%. Кроме того, обыкновенные акции «Ростелеком» подорожали на 3,63%, а привилегированные на 6,46%. Инвесторы продолжают отыгрывать развитие компании в сфере предоставления услуг дата-центров. И, наконец, лидер дня вновь бумага «Мечел» (+6,62%), которая в последнее время растёт и падает без явных поводов. Среди аутсайдеров оказались «САФМАР» (-3,27%), «Русгидро» (-3,16%), X5 Retail Group (-2,58%) и «ТГК-1» (-1,94%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 76,126 млрд рублей.

Рубль провёл довольно волатильный день. В моменте он слабел до 61,81 за доллар на фоне новостей об отставке правительства. В остальном, стоит признать, что увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила существенно на динамику курса не повлияло. В среду ведомство проводило безлимитные аукционы двух выпусков ОФЗ. На первом аукционе удалось разместить ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением в марте 2039 года в объёме 42,788 млрд рублей по номиналу при спросе 54,887 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,41%. На втором аукционе были размещены бумаги ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года в объёме 16,594 млрд рублей по номиналу при спросе 31,735 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,15%. Иными словами, аукционы прошли при достаточно высоком спросе. Нефть к вечеру попыталась уйти ниже $64 за баррель, но этого пока не хватило, чтобы рубль почувствовал недомогание. Впереди накопление рублёвой ликвидности экспортёрами для осуществления налоговых платежей.

Индексы США закрыли день в плюсе, а DJIA и S&P 500 ещё смогли обновить свои исторические максимумы. Президент США Д. Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали торговую сделку первой фазы. Примечательно, что соглашение предусматривает увеличение закупок товаров и услуг из США на $200 млрд в течение двух лет, но при условии конкурентного предложения относительно рынка. Более важно то, что Китай обещает усилить борьбу с воровством технологий. Однако вернёмся к рынку. Как и ранее, около трёх четвертей отчитавшихся компаний S&P 500 отчитались лучше ожиданий по прибыли. В американской статистике также много удивительного. Цены производителей ускорили свой рост до 1,3% в декабре по сравнению с 1,1% в ноябре. Однако Core PPI, напротив, замедлился до 1,1% с 1,3%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в январе до 4,8 п. при ожиданиях сохранения на уровне 3,5 п. В целом, рынок остаётся позитивным. Даже слабый отчёт существенно не отразился на бумагах Goldman Sachs (-0,18%). Если же результаты оказываются сильно хуже ожиданий, то рынок наказывает бумаги относительно небольшим падением, как в случае с акциями Bank of America (-1,84%). Акции Apple (-0,43%) всё же отреагировали на призыв Д. Трампа поделиться доступом к устройствам подозреваемых. И, наконец, вечером была опубликована «Бежевая книга» ФРС. Документ утверждает, что в последние полтора месяца прошлого года экономика развивалась скромными темпами. В большинстве отраслей испытывали дефицит кадров, хотя в промышленности, на транспорте и нефтедобыче увольнения преобладали. По итогам дня DJIA вырос на 0,31% до 29030,22 п., а S&P 500 на 0,19% до 3289,29 п.

Реакция азиатских рынков на подписание частичного соглашения между США и КНР была скромной. Более того, в Китае индексы преимущественно снижались. В финансовой прессе довольно часто встречаются мнения, что данная сделка — это лишь перемирие, которое обладает постоянным риском возвращения к прежнему состоянию торговой эскалации. Обещания Китая увеличить закупки американских товаров и услуг могут быть ограничены условием рыночных цен. Большинство пошлин первой волны остаётся в действии до подписания соглашения второй фазы. Соглашение также не решает вопрос ограниченного доступа на китайский рынок для финансовых компаний и многое другое. В Японии порадовала статистика. За ноябрь объём базовых машиностроительных заказов вырос на 18% при ожиданиях роста всего на 3%. В Китае индекс цен на недвижимость замедлил рост до 6,6% в декабре по сравнению с 7,1% в ноябре.. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23939,41 п. (+0,10%), Hang Seng — 28784,23 п. (+0,04%), Shanghai Composite — 3079,38 п. (-0,34%).

Нефть торговалась в плюсе. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 10 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн бар. до 428,5 млн бар. Запасы бензина увеличились на 6,7 млн бар., а дистиллятов на 8,2 млн бар. Импорт сырой нефти на отчётной неделе сократился на 179 тыс. бар. в день до 6,6 млн бар. суточных поставок. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 19,9 млн бар. общих топливных поставок, или —1,0% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —0,9% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —6,9% за год. Добыча в США увеличилась на 100 тыс. бар. до 13,0 млн бар. в сутки, что является очередным рекордом. Тем не менее, новый день нефть встречает с надеждами, что торговая ситуация в мире не ухудшится. К 9:00 мск Brent — $64,49 (+0,77%), WTI — $58,3 (+0,80%), Золото — $1551,8 (-0,14%), Медь — $6297,53 (-0,33%), Никель — $14240 (-0,56%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,22 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,80% по сравнению с 1,78% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,115 (+0,01%), GBP-USD — $1,305 (+0,08%), USD-JPY – 109,94 (+0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть пытается расти, но динамика азиатских индексов не столь сильная. Впрочем, в России основное влияние на рынок будут оказывать внутренние новости, связанные с утверждением нового главы правительства и формированием будущего состава кабинета министров.