Сбербанк представил хорошие предварительные (без учета событий после отчетной даты) финансовые результаты по РСБУ: чистая прибыль за декабрь достигла 56 млрд руб., чему способствовало укрепление рубля на 3,5% м/м, исходя из чего прибыль за 4к19 составила 205 млрд руб. (рост на 21% г/г, ROE – 19%). Показатели в целом представляются нам нейтральными, поскольку увеличение чистой процентной маржи на 18 бп в 4к19, соответствующее объявленному ранее плану, было нейтрализовано ускоренным ростом операционных расходов в связи со значительными вложениями в ИТ и экосистему. Однако общая картина остается без изменений: давление на чистую процентную маржу возобновится уже в 1к20, при этом потенциал снижения стоимости риска, равно как и роста прибыли в 2020 г. весьма ограничен. Мы подтверждаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев в 390 руб. и рекомендацию Покупать по обыкновенным акциям Сбербанка. На наш взгляд, бумаги по-прежнему оценены недорого – на уровне 1,2x по коэффициенту P/BV на 2020 г. против показателя ROE в 22%. Как мы полагаем, котировки Сбербанка будут и далее повышаться в рамках общей тенденции для российского рынка акций, обусловленной сокращением премии за риск на фоне последовательного смягчения денежно-кредитной политики Банка России, а также притоком на рынок средств локальных розничных инвесторов в связи с продолжающимся падением процентных ставок по депозитам.

Операционные показатели. Чистая процентная маржа в 4к19 восстановилась на 18 бп к/к, до 5,9%, что соответствует плану, который ранее объявило руководство банка. Ставки по депозитам могут еще немного снизиться, однако давление на чистую процентную маржу возобновится уже в 1к20. Чистый процентный доход повысился на 16,9% г/г (9,9% г/г за весь 2019 г.), приблизившись к целевому годовому показателю по МСФО. Операционные расходы за квартал увеличились лишь на 5,2% г/г, однако по итогам года рост составил 7,5% г/г, превысив рост операционной прибыли. Стоимость риска в 4к19 осталась на низком уровне в 71 бп благодаря значительному благоприятному изменению валютного курса. Показатель за весь 2019 г. составил 61 бп (или 87 бп. без учета валютного курса).

Балансовые показатели. Корпоративный кредитный портфель в декабре подрос на 1,0% м/м, но сократился на 1,8% г/г. Без учета изменения валютного курса (рубль за год укрепился на 12% г/г) портфель увеличился на 1,8% г/г. Темпы роста розничных кредитов остались высокими, хотя и замедлились до 17,4% г/г и 0,6% м/м ввиду ужесточения регулирования и сделки по секьюритизации на сумму 24 млрд руб. (без учета последнего фактора темпы роста равнялись 17,8% г/г и 0,9% м/м). Мы ожидаем в 2020 г. дальнейшего замедления роста розничных кредитов в связи с новыми требованиями Банка России. Более того, регулятор вполне может дополнительно ужесточить требования, поскольку темп роста необеспеченных потребительских кредитов по-прежнему превышает 25%.

Достаточность капитала. Значение коэффициента достаточности базового капитала снизилось на 22 бп м/м, до 10,65%, общего капитала – на 6 бп, до 14,67%, на фоне роста активов.

Основные выводы. Вопреки ухудшению конъюнктуры Сбербанк продолжает показывать хорошие операционные результаты. Ситуация в целом едва ли существенно изменится в 2020 г., однако благодаря устойчивой операционной динамике и с учетом дивидендной доходности в 8,8%, как мы полагаем, котировки Сбербанка будут и далее повышаться в рамках общей тенденции для российского рынка акций, обусловленной сокращением премии за риск и притоком средств локальных розничных инвесторов.



