Группа ПИК объявила операционные результаты за 4к19. В отчетном периоде продажи жилья сократились на 11% г/г (до 588 тыс. кв. м) при повышении средней цены на квартиры на 12% г/г, до 125 тыс. руб./кв. м. Валовые денежные поступления выросли на 11% г/г, до 98 млрд руб., а доля строительных услуг в общем объеме денежных поступлений повысилась до 28% против 17% годом ранее. Доля продаж, осуществленных с использованием ипотечных кредитов, осталась на уровне предыдущего года (66%).

Мы расцениваем опубликованные результаты как достаточно сильные. Отметим, что сокращение продаж жилой недвижимости произошло относительно высокой базы предыдущего года и на фоне общего охлаждения рынка после опережающего спроса, который наблюдался в ожидании перехода на эскроу-счета с 1 июля 2019 г. В октябре–ноябре минувшего года число сделок на первичном рынке жилья московского региона сократилось на 30%, и мы ожидаем, что тенденция к снижению сохранится до 2п20, пока не нормализуется база сопоставления. По итогам 2019 г. продажи ПИК почти не изменились по сравнению с предыдущим годом, составив 2 млн кв. м, что согласуется с агрессивными целями, намеченными компанией. С корректировкой на 15 млрд руб., находящиеся на эскроу-счетах (по состоянию на конец 2019 г.), денежные поступления от реализации жилой недвижимости также не изменились в годовом сопоставлении, составив 225 млрд руб., что соответствует верхней границе прогнозного диапазона, обозначенного руководством ПИК. Валовые денежные поступления за весь 2019 г. оказались на 10% ниже, чем мы прогнозировали. Основная причина такого отставания – в более низком объеме учтенных поступлений от оказания строительных услуг (-20% относительно нашего прогноза), связанном с тем, что консолидация сегмента ЖКУ осуществлялась только за полгода. В целом денежные поступления от данного направления бизнеса выросли в годовом сопоставлении в 2,5 раза, до 59 млрд руб., благодаря более агрессивной позиции компании в отношении строительных услуг, включая ЖКУ, строительство по программе реновации в Москве и девелоперские услуги за вознаграждение.



