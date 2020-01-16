Группа компаний ПИК в 2019 году снизила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 5,4% г/г, до 1,836 млн кв. м, следует из сообщения компании. В денежном выражении показатель увеличился на 6%, до 223,8 млрд рублей. Средняя цена розничных продаж ПИКа, по подсчетам, увеличилась на 13% по сравнению с 2018 годом, до 123 тыс. рублей за кв. м. За 2019 год компания вывела в продажу 3 новых проекта, 85 новых корпусов против 13 новых проектов, 102 корпусов в 2018 году. Общая площадь выведенной в продажу недвижимости сократилась на 26%, до 1,841 млн кв. м. Объем ввода в эксплуатацию вырос на 2%, до 2,024 млн кв. м.

В условиях перехода на новые правила финансирования в строительной отрасли застройщики повышают цены на недвижимость, в результате продажи в стоимостном выражении увеличиваются, но падают натуральном, что указывает на слабость рынка недвижимости. Операционные результаты компании ПИК отражают тактику, направленную на максимизацию выручки за счет повышения рентабельности, что в краткосрочном периоде дает положительный финансовый результат.



