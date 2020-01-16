Вчера во время ежегодного послания к Федеральному Собранию В. Путин предложил ряд социальных мер, которые направлены на улучшение демографической ситуации в России и улучшение благосостояния населения. В частности, было предложено продлить программу материнского капитала до конца 2026 года и распространить выплаты на рождение первенца. Кроме того, Президент предложил ввести дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, а также повысить надбавки работникам сферы образования и зафиксировать индексацию пенсий законодательно. С точки зрения экономики, В.Путин предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения налогового вычета за счет средств федерального бюджета.

Вице-премьер и министр финансов А. Силуанов заявил, что на заявленные демографические меры потребуется 400-450 млрд руб. в этом году и "гораздо больше" – в последующие. Учитывая устойчивый профицит планируемого федерального бюджета в предстоящие годы (по плану 1.2 трлн руб. в 2020 году), заявленные меры не несут угрозы финансовой стабильности. При этом целевые социальные траты могут поддержать не только рождаемость, но и потребление, что в среднесрочной перспективе благоприятно для экономического роста, но и является риском для ускорения инфляции (не ранее 2021 года).



