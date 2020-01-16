Сопоставимая выручка Магнита за период 17–31 декабря увеличилась на 0,6% год к году… Вчера Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) сообщил о хорошей динамике продаж за период новогодних праздников. В частности, выручка за период 17–31 декабря увеличилась на 8,5% год к году, а сопоставимые продажи – на 0,6%. Рост отражает увеличение сопоставимого трафика на 2,4%, что перевесило снижение сопоставимого среднего чека, составившее 1,6%. В компании отмечают, что рост сопоставимых продаж был зафиксирован еще в ноябре и объясняют хорошие результаты качеством подготовки к праздничному сезону, включая формирование сезонного ассортимента, обеспечение его доступности на полках, интеграцию новых сервисов и логистику.

…по сравнению с падением в 3 кв. 2019 г. Динамика сопоставимых продаж показывает улучшение относительно последнего отчетного периода. В частности, в 3 кв. 2019 г. они показали снижение на 0,7% год к году. При этом рост среднего чека на 2,8% не смог компенсировать падение трафика, составившее 3,4%. Рост выручки в 3 кв. прошлого года был выше (10,5% год к году), но рентабельность компании разочаровала рынок. Так, рентабельность по EBITDA в 3 кв. 2019 г. оказалась на уровне 5,9% (снижение на 1,1 п.п. год к году) против ожидавшихся рынком 6,5%. Снижение рентабельности частично отражает эффект от распродажи товарных остатков.

Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании. Хорошая динамика продаж в период новогодних праздников может быть индикатором достаточно сильных результатов за 4 кв. 2019 г., а также может говорить о достижении определенных улучшений на фоне перемен в управленческой команде, происходивших в компании в течение последнего времени. Вместе с тем пока нет возможности оценить динамику продаж Магнита в сезон новогодних праздников относительно других компаний сектора. Также ключевым вопросом остается уровень рентабельности компании. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.