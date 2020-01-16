Вчера, спустя всего несколько часов после выступления Владимира Путина, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Президент назначил Дмитрия Медведева на специально созданный для него пост заместителя главы Совета безопасности. Кроме того, президент выдвинул Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Г-ну Мишустину 54 года; с 2010 г. он возглавляет Федеральную Налоговую службу РФ. Учитывая опыт нового премьера, мы считаем, что это назначение носит технический характер, и в нашем базовом сценарии другие члены правительства сохранят за собой свои посты. Назначение никак не проясняет сценарий возможной смены власти на выборах 2024 г. Пока не понятно, сохранит ли Владимир Путин правительство в качестве технического института, тогда как все важные решения будут чуть позже переданы Совету безопасности, или же президент будет рассматривать правительство как платформу для потенциального претендента на пост президента, которого он представит/выберет позже.

Хотя эти изменения могут вызвать некоторую краткосрочную волатильность на рынке, мы не считаем, что это меняет макрокартину российской экономики, основные стержни которой были вчера анонсированы президентом во время его выступления. Исходя из пакета объявленных социальный мер (увеличение денежных выплат на одного ребенка до трех лет, предоставление выплат на детей от трех до семи лет и продление программы материнского капитала до 2026 – в общей сложности на сумму до 450 млрд руб.), мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2020 г. с 1,4% до 1,8%. Проблема экономического роста остается в центре внимания макроэкономической повестки.

Для российского рынка акций подобное развитие событий указывает на усложнение системы политических процессов, что рано или поздно приведет к формированию премии за политический риск.