Вчера, слушая послание президента Федеральному собранию, я обратил внимание на то, что решить основные проблемы российской экономики (повышение доходов населения и увеличения темпов роста выше мирового уровня) вместе с правительством должен и Банк России. Именно "должен", сказал Путин, плюс, как он выразился, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Что это может означать в переводе на наш финансовый язык? Думаю, что теперь изменилась основная задача ЦБ: от таргетирования инфляции он "должен" перейти к таргетированию экономического роста. Это, в свою очередь, означает, что ставку снижать могут быстрее, вплоть до уровня инфляции. Отсюда следует, что рубль может быть слабее, а рынок акций намного выше. Лучше рынка могут смотреться технологические и инфраструктурные компании, хуже рынка банки. Конечно, необходимо дождаться комментариев руководства Банка России, так как независимость ЦБ пока никто еще не отменял. 

 