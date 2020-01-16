Индекс Мосбиржи сегодня к концу торговой сессии вырос на 0,7%. Если драйвером роста являются ожидания стимулирования внутреннего спроса, то они пока не подтверждаются. Новый премьер-министр, Михаил Мишустин, выступает против отмены сдерживающих инвестиционную активность изменений 2018 года в пенсионной системе и не поддерживает стимулирующее потребительский спрос снижение НДФЛ для малоимущих. Реакция американских рынков на заключение первой фазы торгового соглашения с КНР носит позитивный характер, но рост котировок рынка – в рамках средней внутридневной волатильности. Прибыль 82% отчитавшихся на данный момент компаний S&P 500 превысила в четвертом квартале прогнозы рынка, правда, доля таких компаний в индексе пока всего 5%.

Динамику лучше рынка продемонстрировали акции ПАО "ОГК-2", продавшей Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" за 10 млрд рублей. Акции ГМК "Норильский никель", Русала продолжают получать активную поддержку со стороны динамики цен на цветные металлы, палладий и платину. С другой стороны, стагнация котировок золота и серебра вызвала снижение цен акций Polymetall и Полюса. Акции ВТБ выросли на 1,75% под влиянием новости о возможном SPO акций банка в целях его докапитализации. В пятницу вновь преобладают шансы повышения российского рынка акций при повышенных рисках для прогноза. Риски связаны с техническими факторами и нарастающим информационным давлением со стороны информации о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для курса USD/RUB и индекса Московской биржи составляет 61,15-61,95 рубля и 3145-3185 пунктов.