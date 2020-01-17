Рост на российском рынке акций продолжается. После временной передышки инициатива вновь перешла на сторону покупателей. Размер коррекции по индексу МосБиржи от предыдущего максимума оказался совсем незначительным — лишь 1,9%. К текущему моменту эта просадка почти полностью выкуплена.

До новых рекордных отметок осталось пройти наверх всего лишь 0,3%. Так что с учетом стабильного внешнего фона шансы на обновление максимумов в краткосрочной перспективе остаются высокими.

На наш взгляд, с технической точки зрения следующими уровнями сопротивления по индексу МосБиржи могут выступить отметки 3180 и 3200 п.

Внешние факторы сегодня с утра этому не мешают. Основные американские индексы акций вчера выросли на 0,8–1,1%, в очередной раз переписав исторические максимумы. Цены на нефть Brent отскочили на 1% и сейчас торгуются в районе $64,6.

Существенно лучше рынка второй день подряд вчера выглядели акции Магнита (+5,38%). Обороты торгов при этом были максимальными за последний год. Учитывая динамику фьючерсов на акции Магнита на вечерней сессии, сегодня с открытия они могут продолжить движение наверх. В качестве важного технического уровня сопротивления выделим район около 3700 руб.

Среди более-менее ликвидных акций вчера также выделялись бумаги ОГК-2, прибавившие 6,34%. Каких-то корпоративных новостей, которые могли бы способствовать столь резкому движению наверх, не обнаружено. Вероятно, это просто продолжение той тенденции, которая сложилась на всем российском рынке с конца декабря: множество ликвидных бумаг друг за другом выстреливают без дополнительных причин.

Новые максимальные значения за полтора года вчера показали акции ЛСР (+4,46%). На дневном графике закрылся дивидендный гэп от июля 2018 г. На протяжении почти всего прошлого года мы привыкли к тому, что форвардная ожидаемая дивидендная доходность по ЛСР постоянно держится выше 10%. Однако с середины декабря ситуация существенно изменилось. Падение рублевых ставок и оптимистичные ожидания по будущим результатам компании привели к положительной переоценке акций. Если компания по итогам 2019 г. выплатит привычные 78 руб. дивидендов (шестой год подряд), то по текущим ценам дивдоходность составит 9,19%.

Продолжается движение наверх еще одной консервативной дивидендной фишки — акций Юнипро (+3,9%). Вчера они прибавили 3,9% и достигли максимальных отметок за 4 года. Согласно нашим ожиданиям, дивиденды Юнипро в 2020 г. составят 20 млрд руб. или 0,317 руб. на акцию. Рост выплат связан с ожидаемым запуском третьего энергоблока Березовской ГРЭС, что должно позитивно сказаться на финансовых результатах компании.

Если взглянуть на график акций Юнипро чуть шире, то мы увидим десятилетний широкий боковик. Так вот верхняя граница этого коридора проходит около 3,2–3,4 руб. Допускаю, что эти отметки могут выступить следующими ориентирами и уровнями сопротивления до летней дивидендной отсечки.

Что касается вчерашних аутсайдеров, то в первом эшелоне хуже других завершали сессию акции РусГидро (-3,8%), которые ранее за первые семь сессий года подскочили на 28%. В четверг перед закрытием торгов компания опровергла опубликованную ранее в Коммерсанте новость о планах реструктуризации Группы. На вечерней сессии фьючерсы на акции РусГидро опустились еще не 1,9%, что намекает на слабое открытие сегодняшних торгов.

Между тем не исключаем, что может начать тормозить восходящая тенденция в акциях Норникеля. Сейчас бумаги выглядят весьма перегретыми на фоне мощного роста ключевых для ГМК металлов в предыдущие сессии. Однако вчера вечером цены на палладий и никель попытались остановить движение наверх. Если в них начнется технический откат, то и акции Норникеля вряд ли останутся в стороне, учитывая накопленную перекупленность.

Кроме того, в таком случае волна роста может приостановиться и в акциях Русала, которые в последние сессии уверенно росли вслед за ГМК (Русал контролирует 27,8% в Норникеле), несмотря на стагнирующие цены на алюминий

Некоторую поддержку акциям российских экспортеров начинает оказывать валютный фактор. Четыре сессии наблюдается плавное давление на рубль. Увеличение масштаба ежедневных покупок валюты Банком России при прочих равных не позволяет курсу USD/RUB продолжать движение вниз.

Напомним, с 15 января по 6 февраля на покупку валюты на внутреннем рынке будет направляться около 21 млрд руб. в каждую торговую сессию, что на 73,5% выше декабрьских значений. Для понимания масштаба: 21 млрд руб. может соответствовать примерно 7,5–10% от всего оборота торгов парами USD/RUB и EUR/RUB (TOM+TOD) в валютной секции на Московской бирже.

Среди ожидаемых корпоративных событий сегодня можно выделить лишь публикацию операционного отчета Северстали по итогам IV квартала 2019 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,07%, нефть Brent без существенных изменений.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия четверга, в пределах +0,25%.