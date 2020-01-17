Сегодня мы ожидаем сохранения давления на национальную валюту. На фоне разнонаправленного движения валют EM и стабильной ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 64,6 доллара за баррель, ослаблению российской валюты будут способствовать внутренние факторы, а именно повышенные объемы покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Данный фактор сдерживает активность рублевых «быков» и не позволяет им вернуть инициативу.

На таком фоне в начале дня мы ожидаем умеренного ослабления рубля, в результате чего доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля.

В дальнейшем в случае роста спроса на риск можно ожидать компенсации утреннего роста, однако в ходе сессии американская валюта вряд ли сможет выйти из диапазона 61,5 – 62 рубля.

Напомним, что днем ранее рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 0,4%, евро подтянулся на 0,2%. Кроме внутренних факторов, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся рынков – индекс MSCI Emerging market currency index второй день подряд демонстрировал снижение, отступая от локальных максимумов, установленных 14 января. Восстановления же рынка энергоносителей не хватило для нивелирования негативных факторов.