Вчера преобладала положительная динамика. Среди лидеров роста оказались акции ОГК-2 (+6,34%я). Продолжили коррекцию бумаги другой энергокомпании –Русгидро (-3,80%). Утренний рост растеряли акции Yandex N.V. (+1,11%). Пара USD/RUB закрылась вблизи отметки 61,50.

Оптимизм по поводу смены правительства усилился. Главной новостью вчерашнего утра стало заявление о поддержке проектов цифровой экономики и необходимости послаблений для бизнеса. При этом, стоит отметить, что экономический блок, в котором могут быть наибольшие изменения, еще не сформирован. Важным тезисом главы правительства стал отказ от повышения ставки НДФЛ. Однако, не исключается расширение объектов налогообложения.

Ожидаем, что реакция рынка на кандидатуры министров будет спокойной. Лидерами могут стать акции компаний, развивающих IT и экосистемы – Сбербанк, МТС, Yandex, TCS.

Рубль не разделил оптимизма фондового рынка. Стоит отметить, что сама по себе новость о смене правительства в России и конституционной реформе не встревожила иностранных инвесторов. Однако, рубль реагирует и на внешние факторы. Цена на нефть застыла на месте. А инфляция в США достигла нового максимума за 14 месяцев. Это может ускорить приближение цикла повышения ставки ФРС и, как следствие, замедлить процесс снижения ключевой ставки в России. Полагаю, что иностранные инвесторы займут выжидательную позицию, и определятся в вопросе увеличения или сворачивания инвестиций в рублевые активы на горизонте месяца. До этого времени укрепление рубля ниже отметки 60 к доллару маловероятно.

Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке будут отыгрываться политические новости. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3130-3160 п., по паре USD/RUB: 61-61,50.