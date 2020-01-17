По итогам торгов 16 января индекс МосБиржи вырос на 0,79%, до 3157,23 п., а РТС на 0,65%, до 1612,72 п.

Отечественный рынок позитивно реагирует как на послание президента РФ Федеральному собранию, так и на заявления нового утверждённого премьер-министра М. Мишустина. В послании президента много говорилось о повышении доходов населения и поддержке материнства, как результат, бумаги «Магнит» (+5,38%) и «Детский Мир» (+3,67%) оказались среди лидеров. Исторический максимум обновили акции Yandex (+1,11%), отреагировав на слова премьера о внедрении цифровых технологий и о поддержке компании. Акции ЛСР (+4,46%) также среди лидеров, поскольку повышение доходов населения — это путь к увеличению спроса на жильё. Меж тем, абсолютным лидером стали бумаги ОГК-2 (+6,34%), от которой ждут существенного увеличения прибыли в текущем году на фоне завершения долгосрочной программы инвестиций. Среди аутсайдеров были бумаги «Русгидро» (-3,8%), «АЛРОСА» (-1,56%), привилегированные «Ростелеком» (-1,31%), «Московская Биржа» (-1,19%) и «Аэрофлот» (-0,76%). По поводу «Аэрофлота» существует беспокойство, что компания может получить дополнительную государственную нагрузку для обеспечения низких тарифов на авиасообщение с Дальним Востоком. В целом, рынок остаётся относительно дешёвым. Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 69,679 млрд рублей.

Рубль не смог удержаться от падения. Негативное влияние на него оказывают увеличенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января их объём составляет 18,2 млрд в день плюс 2,8 млрд рублей отложенных покупок по сравнению с 9,3 млрд и 2,8 млрд рублей в предыдущий период. Кроме того, в дневные часы на рубль давила нефть, которая пыталась упасть ниже $64 за баррель Brent. И, наконец, на рынке существуют некоторые опасения, что правительство может повысить расходы, что приведёт к росту денежной массы. Впрочем, премьер-министр М. Мишустин заявил, что речь в большей степени идёт не о повышении расходов, а о повышении их качества. Тем не менее, пока существуют вопросы о составе кабинета министров, рубль будет отражать неуверенность рынка, так как консервативная политика предыдущего правительства была одной из составляющих его текущего состояния. Меж тем, международные резервы РФ увеличились до $557,5 млрд с $549,5 млрд.

Американские индексы вновь обновили рекорды. Alphabet (+0,8%), которая является родительской компанией для Google, стала четвёртой в IT-секторе компанией стоимостью выше $1 трлн. В Сенате США почти единогласно одобрили новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. Розничные продажи в США выросли за декабрь на 0,3%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 10 тыс., до 204 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил в январе до 17,0 п. с 2,4 п. в декабре. Естественно, что ожидался более скромный рост индекса. Индекс строителей от NAHB снизился на 1 пункт до 75 п., но это значение всё ещё находится вблизи 20-летнего максимума. Отчётный период приносит, как приятные, так и неприятные вести. Morgan Stanley (+6,61%) отчитывается лучше ожиданий по прибыли и выручке, а Bank of New York Mellon Corp. Отчитался лучше ожиданий по прибыли, но испортил настроение инвесторам своими прогнозами. По итогам дня DJIA вырос на 0,92% до 29297,64 п., а S&P 500 на 0,84% до 3316,81 п.

Настроения в Азии были вполне позитивными в начале дня, но затем рынки начали отступать. Китай сообщил, что в 2019 году экономика выросла на 6,1%. Ожидания экономистов составляли 6,0%-6,1%. Кроме того, в декабре китайская промышленность ускорила рост до 6,9% при ожиданиях 5,9% и 6,2% в предыдущем месяце. Рост розничных продаж остался на уровне 8,0%, хотя экономисты ожидали замедление до 7,8%. Относительно сильные данные по Китаю спровоцировали рост сырьевого сектора на австралийском рынке. ЦБ Южной Кореи сохранил ключевую ставку на уровне 1,25%, что совпало с ожиданиями рынка. Японский рынок также торговался в плюсе на фоне ослабления иены до 110,15 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 24059,83 п. (+0,53%), Hang Seng — 28862,78 п. (-0,07%), Shanghai Composite — 3071,57 п. (-0,08%).

Нефть торговалась без существенной волатильности, игнорируя статистику по Китаю. Меж тем, за год производство алюминия в КНР снизилось на 0,9% до 35,04 млн тонн. В декабре производство увеличилось на 4,9% по сравнению с ноябрём до 3,04 млн тонн. Производство стали в КНР выросло за год на 8,3% до 996,34 млн тонн. Примечательно, что рост инвестиций в строительство вырос на 9,9%, что превзошло рост 2018 года, когда он составлял 9,5%. Китайская Ассоциация производителей стали ожидает рост спроса в текущем году на 2%. К 9:00 мск Brent — $64,6 (-0,03%), WTI — $58,5 (-0,05%), Золото —$1556,2 (+0,37%), Медь — $6300,83 (+0,39%), Никель — $13880 (+0,76%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 97,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,83% по сравнению с 1,81% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,114 (+0,02%), GBP-USD — $1,307 (-0,03%), USD-JPY – 110,2 (+0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно нейтральный. Рост экономики КНР в 2019 году совпал с ожиданиями экономистов. Для РФ это позитивная новость, так как торговля с Китаем продолжает расти, и тенденция может сохраниться в 2020 году. В Китае ждут замедления роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объёмах производства за прошедший год. Российский рынок остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли.