Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале последней торговой сессии недели. Перед выходными инвесторы могут зафиксировать прибыль, что окажет давление на фондовые активы.
ПРОГНОЗЫ
Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно нейтральный, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".
"Рост экономики КНР в 2019 году совпал с ожиданиями экономистов. Для РФ это позитивная новость, так как торговля с Китаем продолжает расти, и тенденция может сохраниться в 2020 году. Российский рынок акций остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли", — добавил он.
"Ожидаем боковую динамику. На локальном рынке будут отыгрываться политические новости. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3130-3160 пунктов, по доллару: 61-61,50 рубля", — оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".
"Ожидаем колебания курса доллара в районе 61,55-61,90 рубля", — оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,7-1% на фоне публикации внутренней макростатистики по рынку труда и позитивных финансовых итогах квартала крупнейших американских компаний.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут — в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 — на 0,45%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.
Стоимость нефти повышается на 0,1%, до 64,67 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1136 доллара против 1,1134 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский фондовый рынок вырос на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Позитив пришел после подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР и практически вернул индекс Мосбиржи к историческим максимумам. К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, до 3157,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1612,72 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 25 копеек и составил 61,66 рубля, евро — на 15 копеек, до 68,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
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