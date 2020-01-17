ЦБ снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. до 3,4–3,9 трлн руб.

В целом за год чистый приток ликвидности может составить 0,7–1,1 трлн руб. Пересмотр прогноза структурного профицита ликвидности связан не с пересмотром динамики ликвидности в этом году, а с тем, что по итогам 2019 г. структурный профицит ликвидности оказался несколько ниже ожиданий ЦБ. В течение большей части прошлого года фиксировался отток ликвидности из банковской системы из-за значительного профицита бюджета и роста размещений суверенного долга.

Интервенции на валютном рынке в рамках исполнения бюджетного правила не способны были компенсировать этот отток. Лишь в декабре ситуация изменилась, и за счет роста поступлений по бюджетному каналу резко увеличился навес избыточной ликвидности. В этом году агрессивный план заимствований на внутреннем рынке сохраняется, что позволит стерилизовать часть навеса избыточной ликвидности, но также прогнозируется сокращение профицита бюджета, роль этого фактора в стерилизации уменьшится.

Основным источником структурного профицита ликвидности останутся интервенции Центробанка на валютном рынке. Интерес представляет то, какие инструменты стерилизации, доступные Банку России, выйдут на первый план: с этого года регулятор предлагает новые выпуски КОБР по цене не ниже номинала, то есть с точки зрения доходности они могут начать проигрывать банковским депозитам в ЦБ, размещаемым в ходе аукционов. Эта мера может привести к снижению спроса на КОБР.

Если Центробанк увеличит лимиты на депозитных аукционах, то для денежного рынка изменения будут минимальны. Если же ЦБ откажется от наращивания депозитов в ответ на сокращение КОБР, то результатом может стать смягчение денежно-кредитных условий на рынке без изменения уровня ключевой ставки.