Ну что ж, все хорошее, что могло случиться на этой неделе — случилось. И договор о торговле подписали, и новый сезон квартальной отчетности стартовал успешно, и даже макроэкономические данные показывают положительную динамику в экономике.

И участники рынка чувствуют это и реагируют вполне оптимистичными покупками. И вчера мы это воочию увидели. Причем инвесторы, вдохновленные Трампом и данными по розничным продажам за декабрь, увели все индексы с гэпом вверх к новым историческим максимумам, и в итоге мы получили очередной трипл-дабл — обновление и абсолютных максимумов, и максимумов по закрытию во всех трех основных индексах. Спрос при этом был достаточно равномерно «размазан» по всем экономическим секторам, которые в конечном счете все без исключения закрылись в зеленой зоне.

Лучшими в таких условиях были, естественно, акции технологического сектора, которые прибавили в среднем 1,4%. И даже выделить кого-то особо в этом секторе весьма затруднительно — настолько дружно росли фактически все акции технологических компаний. И, пожалуй, единственный, на ком стоит остановиться, это на компании Alphabet (GOOGL, +0,76%). Рост этих акций может быть и не особо выдающийся, но по итогам вчерашнего дня капитализация этой компании превысила 1 триллион долларов, и, таким образом, «Клуб триллионеров» пополнился еще одним членом в дополнение к компаниям Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT). На подходе у нас и компания Amazon (AMZN), акциям которой для вступления в этот почетный клуб надо подрасти еще процентов на 6%.

Однако истинным героем вчерашнего дня следует признать все же не Alphabet, а банк Morgan Stanley (MS, +6,61%), акции которого взлетели почти на 7% после выхода блестящей отчетности по итогам деятельности в 4-м квартале 2019 года.

Ожидания рынка 17 января

Мировые рынки продолжают отыгрывать позитив, который льется на инвесторов со всех сторон. Если посмотреть по сторонам, то сегодня вы не увидите даже намека на красный цвет — все вокруг буйно зеленеет и радует глаз инвесторов. При этом многие страновые индексы находятся на своих исторических или локальных максимумах, и пока нет никаких признаков и, что самое главное, поводов для фиксации прибыли. Так что у нас действительно есть чему радоваться.

Однако, несмотря на то что сегодня пятница и вроде бы она не должна быть особо напряженной, расслабляться не стоит. Еще до начала торгов появится квартальная отчетность достаточно знаковой компании — одного из лидеров в области нефтегазового оборудования. Это Schlumberger (SLB). Это очень серьезная компания, крепко стоящая на ногах. Однако очень нервная ситуация на рынке нефти еще не гарантирует, что Schlumberger покажет супер хорошие результаты по итогам 4-го квартала 2019 года.

Также сегодня достаточно напряженный день с точки зрения выхода макроэкономических данных. С утра мы уже увидели данные по ВВП Китая за 4-й квартал и весь 2019 год. Данные хоть и вышли in-line, но все же некоторый «осадочек» остался — в конце концов рост ВВП за год темпами в 6,1% — это худший показатель за последние 29 лет.

А вот американские показатели экономики выглядят гораздо лучше. И будем надеяться, что выходящие сегодня данные по строительству (разрешения на новое строительство и закладка новых домов), а также данные по промышленности и индексу уверенности потребителей Мичиганского университета станут подтверждением этому. По крайней мере прогнозы аналитиков указывают на то, что пока в американской экономике негативных тенденций не наблюдается.

Поэтому сегодня можно ожидать продолжения похода наверх, стартовавшего сразу после новогодних праздников. Однако после вчерашнего относительно мощного гэпа, ожидать повторения того же не стоит. Рост будет затихать и, скорее всего, ограничится несколькими десятыми процента на фоне небольших оборотов. Ведь следует учесть, что наш растущий рынок старенький и ему противопоказано перенапрягаться. И посему продолжаем потихоньку ползти наверх и радоваться жизни.