Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,39%, закрывшись на отметке 3329,62 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,34%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,83%. Доходность 10-летних облигаций Германии прибавила более, чем один базисный пункт, поднявшись до —0,22%.

Заключение долгожданного торгового соглашения между США и Китаем на прошедшей неделе вывело американские биржевые индексы на новые исторические максимумы. После подписания первой фазы сделки администрация Белого дома сообщила, что переговоры с Пекином по второй фазе уже идут. Кроме того, позитивные настроения инвесторов были поддержаны относительно неплохим стартом сезона корпоративной отчетности и данными по строительству жилья в США, которое в декабре выросло до 13-летнего максимума. Сегодня, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, заокеанские биржи будут закрыты, а уже во вторник, исчерпав драйверы роста, мировые рынки акций могут начать коррекционное снижение.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,01%, закрывшись на отметке $65,33. Данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились на 2,55 миллиона баррелей и подписание первой части торгового соглашения американо-китайской сделки на уходящей неделе вернули цены на "черное золото" к умеренному росту. На старте новой недели спекулятивным фактором для роста цены фьючерсного контракта Brent может стать ситуация в Ливии, где из-за протестов заблокирована работа нефтяных месторождений аш-Шарара, эль-Филь и Хамада и приостановлена отгрузка нефти из пяти портов страны.

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 1,26%, закрывшись на отметке 3196,88 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3175 и 3150 пунктов, сопротивление находится на уровне 3210 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 162000 и 158000 пунктов, основное сопротивление — 164700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,55 руб./$, прибавив 0,17% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,20 и 61, сопротивления расположены на уровнях 61,60 и 61,80.