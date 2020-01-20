Прошлую неделю российский рынок акций закрыл внушительным ростом, в пятницу не дотянув нескольких пунктов до отметки 3200. Основной причиной подъема является приток средств инвесторов на рынок, как внутренних, так и внешних.

Сегодня на открытии отметка 3200 пунктов по Индексу Мосбиржи должна быть покорена. После нашего закрытия американские индексы немного подросли, но сегодня фьючерсы на них находятся в легком минусе. Однако более процента прибавляет нефть на информации о сокращении экспорта из Ливии.

Поэтому ждем открытия отечественного рынка ростом в пределах 0,3%: «нефтянка», а в особенности «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть», должны потащить за собой весь рынок.

Но к вечеру ситуация может ухудшиться. Сегодня фондовая Америка не торгуется из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Именно покупка акций, а не фьючерсов, в последние дни очень часто завала новый стимул роста западным площадкам.

В районе сопротивления 262 руб закрылся Сбербанк. В прошлый раз он от этой отметки откатился, поэтому сегодня с акциями крупнейшего российского банка нужно быть внимательнее и фиксировать прибыль при первых признаках разворота. Возобновлять покупки рекомендуем в случае преодоления рубежа 265 руб.

Еще более осторожным стоит быть относительно улетевшего в космос «Норильского Никеля». Сегодня мировые цены на никель слабо подрастают, но рост носит очень неустойчивый характер. Сильное перегретые бумаги ГМК могут воспользоваться любым поводом для небольшой, в пределах нескольких процентов, коррекции.

В то же время позитивно смотрим на «Газпром», даже при развитии легкой коррекции отставшие от роста рынка в целом бумаги газовой монополии могут продолжать подъем.

Что касается нефти, то покупать ее на нынешнем уровне опасно, особых драйверов для ухода к первой цели роста – 68 долларов за баррель, нет. Ливийский фактор может очень скоро перестать действовать.

Рубль в пятницу показал признаки ослабления снижения. Сейчас на рынок начнет действовать фактор налогового периода, хоть налоговые платежи и будут меньше среднего уровня последних месяцев прошлого года. Уход пары доллар-рубль в район 61 более вероятен, чем рост к 62,5.

На этой неделе ждем формирования нового состава правительства РФ. Особый интерес представляет кто займет должности министра финансов и главы Минэкономразвития. Реакция рынка на эти назначения может быть сильной. В частности, рынок попробует спрогнозировать, изменятся ли предложения новых министров в части расходования средств Фонда национального благосостояния и объема закупок валюты на внутреннем рынке.

—



