Российский рынок акций и рубль в начале недели вырастут, отыгрывая дорожающую нефть. Индекс Мосбиржи протестирует психологически значимый уровень 3200 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, в район отметки 3205 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3190 и 3180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3210 и 3220 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В понедельник ожидается небольшое укрепление рубля в начале торгов по сравнению с пятницей, на фоне празднования в США дня Мартина Лютера Кинга, ликвидность будет невысокой, торговый коридор на понедельник — 61,35-61,70 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

Впрочем, после позитивного открытия на фоне роста рынка энергоносителей и попыток ухода доллара под отметку 61,5 рубля, покупки американской валюты могут возобладать, что приведет к возвращению курса в диапазон 61,5-62 рубля за доллар и закрепление в этом коридоре, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,2-0,3% на фоне публикации статистических данных по рынку новостроек в США. Число новых домов в США в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 миллиона, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 миллиона.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут — в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 — на 0,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,4%.

Стоимость нефти повышается на 1,3% — до 65,67 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет до 1,1101 доллара против 1,1089 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков после выхода макроэкономического позитива по Китаю. Рост рынка нефти поддержал стоимость российских активов.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,26% — до 3196,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1637,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи повышался в пятницу до 3198,32 пункта, обновив исторический максимум. РТС рос до 1641,82 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 11 копеек и составил 61,55 рубля, евро — на 41 копейку, до 68,26 рубля, следует из данных Московской биржи.