Чистое кредитование остальных стран мира в 4 кв. 2019 г. продолжило быстро сокращаться год к году

Согласно опубликованным в пятницу данным ЦБ РФ, в 4 кв. прошлого года профицит счета текущих операций составил 16,3 млрд долл., что ощутимо меньше 38,4 млрд долл., зафиксированных в 4 кв. 2018 г. Чистое кредитование остальных стран мира со стороны частного сектора за 4 кв. 2019 г. составило 5,9 млрд долл. против 33,1 млрд долл. годом ранее. Основной причиной этого уменьшения стало существенное снижение чистого приобретения финансовых активов банковским сектором. Таким образом, по итогам 2019 г. чистое кредитование уменьшилось до 26,7 млрд долл. с 63 млрд долл. в 2018 г.

Баланс внешней торговли ухудшился в результате заметного сокращения экспорта и одновременного роста импорта

В 4 кв. 2019 г. было зафиксировано значительное снижение экспорта год к году (со 122,4 млрд долл. до 110,9 млрд долл.) на фоне заметного роста импорта (до 71,9 млрд долл. с 65,2 млрд долл.). При этом экспорт топливноэнергетических товаров в октябре–декабре значительно уменьшился с уровня годичной давности, в то время как остальной экспорт тоже сократился год к году, но не так существенно. Балансы услуг, инвестиционных доходов и оплаты труда в четвертом квартале прошедшего года также несколько ухудшились. Прямые инвестиции в российскую экономику в 4 кв. 2019 г. составили 7,7 млрд долл., а прямые инвестиции из России оказались равны 2,7 млрд долл.

Мы полагаем, что сокращение объемов экспорта в 4 кв. 2019 г. по-прежнему обусловлено снижением мировых цен на энергоносители (в октябре–декабре прошлого года средняя цена нефти Brent понизилась на 9% год к году). В то же время заметный рост объемов импорта является следствием укрепления российской валюты (средний курс рубля к доллару США в отчетном периоде вырос на 4,6% год к году).

Показатели платежного баланса продолжат умеренно ухудшаться. На наш взгляд, наблюдаемое в последнее время ощутимое укрепление рубля в значительной мере объясняется ростом интереса к рублевым активам (в частности, доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря 2019 г. составила 31,9% по сравнению с 24,4% на 1 января 2019 г.). Мы полагаем, что, несмотря на произошедшее заметное смягчение политики ЦБ РФ, в наступившем году рублевые активы будут оставаться довольно привлекательными. При этом основным риском для курса российской валюты по-прежнему является возможное резкое усиление санкционной риторики. Кроме того, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе показатели платежного баланса продолжат умеренно ухудшаться из-за снижения доходов от экспорта на фоне дальнейшего замедления мировой экономики. Несмотря на заключение торговой сделки первого этапа между Вашингтоном и Пекином, введенные ранее пошлины не были отменены и, таким образом, продолжат наносить значительный урон мировой торговле. В настоящее время мы ожидаем, что в 2020 г. баланс внешней торговли снизится до 131,5 млрд долл., а профицит счета текущих операций составит 40,7 млрд долл.