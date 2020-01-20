Если прошлый год можно назвать в чем-то удачным и довольно стабильным для российских банков, то наступающий год, как мы полагаем, будет более интересным в связи с происходящими довольно существенными структурными изменениями. Мы ожидаем, что 2020 год будет довольно хорошим для банков, которые мы анализируем: их прибыль вырастет приблизительно на 10-20% на фоне благоприятной макроэкономической обстановки в стране. Как всегда, мы предлагаем использовать выборочный подход и по-прежнему считаем Тинькофф Банк самым привлекательным в российской банковской отрасли.

Происходят основательные изменения. Мы отмечаем ряд важных долгосрочных изменений, происходящих в банковском секторе. Во-первых, устойчиво низкие темпы инфляции и падающие процентные ставки создают базу для давления на чистую процентную маржу в отдаленной перспективе (оно проявится скорее в 2021 году, чем в текущем) и еще больше усиливают потребность в развитии источников комиссионного дохода банков, который бы пришел на смену замедляющемуся росту чистого процентного дохода. Максимальные средние ставки по депозитам в ведущих банках недавно впервые опустились ниже 6% (это приблизительно соответствует дивидендной доходности российского рынка акций), и эта нисходящая тенденция также будет влиять на способы экономии и инвестирования для граждан, о чем свидетельствуют увеличившиеся вдвое в прошлом году брокерские счета физических лиц. Еще одно важное изменение — ожидающееся в этом году довольно ощутимое замедление роста необеспеченного кредитования, которое служило банкам источником стабильных денежных потоков. Это также проявится в виде давления на чистый процентный доход, хотя перспективы ипотечного рынка выглядят оптимистично. Ни одно из перечисленных изменений не является однозначно критичным для банков, но они потребуют инновационного подхода и повышения качества обслуживания, что вписывается в тенденцию к развитию нефинансовых экосистем.

Банки, вероятно, покажут динамику на уровне ожиданий, но все же следует провести между ними различия. Мы считаем, что отдельные детали головоломки предвещают удачный год для акций российских банков, с хорошей динамикой прибыли (хотя это будет верно не для всех банков) на фоне благоприятной макроэкономической ситуации. Тем не менее ввиду неблагоприятных перспектив в необеспеченном кредитовании и на уровне рентабельности мы не ожидаем значимой опережающей динамики банков в сравнении с российским рынком в целом. Как обычно, в рассматриваемом широком контексте мы бы рекомендовали проводить различия между акциями: Тинькофф Банк мы по-прежнему считаем лучшим выбором (ПОКУПАТЬ, целевая цена $27,25), ВТБ (ДЕРЖАТЬ, целевая цена $1,70) все еще не продемонстрировал устойчиво хороших показателей, а Банк "Санкт-Петербург" (ПОКУПАТЬ, целевая цена $92), хочется надеяться, сумеет оправиться после слабых результатов 2019 года.

Оценки не слишком высокие. Хотя значимого роста котировок ждать, может быть, не стоит, в целом оценки (а со временем, возможно, и снижение стоимости капитала) продолжат подкреплять инвестиционную привлекательность ведущих российских банков. С учетом консенсус-прогнозов прибыли на 2020 год по версии Bloomberg по коэффициенту "цена/прибыль 2020о" Сбербанк котируется на уровне 5,9, Тинькофф Банк — на уровне 6,7, ВТБ — 3,9, а Банк "Санкт-Петербург" — 2,9.