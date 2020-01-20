В 2019 году рост кредитования шел, главным образом, за счет розничного сегмента, в частности потребительских займов, которые, судя по всему, увеличились приблизительно на 21%, что очень похоже на динамику 2018 года. Рост ипотечного кредитования в 2019 году, возможно, составил около 17%. Корпоративные кредиты с поправкой на укрепление рубля, вероятно, выросли приблизительно на 5%.

В 2020 году мы ожидаем некоторое изменение динамики роста. Во-первых, с учетом регуляторного давления и явных признаков усиливающейся закредитованности определенных слоев населения мы ожидаем устойчивого падения роста необеспеченных кредитов, с уровней выше 20% в 2019 году приблизительно до 12% — в этом году. Мы и, как нам кажется, ЦБ тоже считали бы это успешным решением проблемы в сегменте необеспеченного кредитования. Мы полагаем, что рынок ипотеки сохранит довольно приличную динамику, чему будут способствовать снижающиеся ставки по ипотеке (сейчас они составляют 8-9%) и недавно озвученное предложение правительству расширить программу материнского капитала с тем, чтобы при рождении первого ребенка родителям выплачивалось 466 тыс. руб. (около $7 тыс.) и 150 тыс. руб. — при рождении второго ребенка. Это повысит доступность ипотеки и стимулирует спрос на нее и на недвижимость, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. ЦБ полагает, что в 2020 году рост может составить 20%.

Мы ожидаем, что доля розничного кредитования в ВВП к концу года превысит 18%, причем доля ипотеки все равно будет сравнительно низкой (8%), а доля необеспеченных кредитов будет довольно высокой, вероятно, более 10% ВВП. Этот фактор останется основным риском для сектора в 2020 году, хотя экономическое развитие идет неплохо и у банковского сектора есть существенный запас прочности по капиталу. По оценкам ЦБ, надбавок к капиталу, созданных российскими банками в результате повышения коэффициентов риска по потребительским кредитам, достаточно для покрытия 80% убытков в случае усиления кредитных рисков, сопоставимого с ситуацией 2013-2014 годов.

В корпоративном сегменте мы ожидаем умеренного ускорения роста, примерно до 7%, под воздействием нескольких факторов. Во-первых, это смягчение финансовой политики и увеличение расходов на национальные (инфраструктурные) проекты, что проявится в том числе в виде некоторого спроса на корпоративное кредитование. Во-вторых, это первые результаты перехода финансирования застройщиков жилья на схему с использованием счетов escrow. В-третьих, это падение процентных ставок, которое частично пробудит скрытый спрос. При этом мы ожидаем, что на динамику корпоративного кредитования продолжит негативно влиять отток средств из банков на рынки облигаций. В 2019 году российские корпоративные и банковские заемщики активно привлекали долговое финансирование на рынке облигаций: чистый объем размещений на внутреннем рынке составил около 1 трлн руб. К тому же в 2019 году впервые с 2013 года совокупный объем размещения корпоративных и банковских еврооблигаций российских эмитентов превысил объем погашений. Мы ожидаем, что в этом году результаты тоже будут хорошими.