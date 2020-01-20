Сегодня цены на палладий достигли очередного исторического максимума 2577 долл за унцию.

Несмотря на явную перекупленность, рынок упорно идет вверх. Кто-то уже говорит о целях в районе 4-5 тысяч долл. Все может быть на сырьевом рынке, который всегда очень чутко реагирует на изменения баланса между спросом и предложением. Очевидно, что из-за ряда причин сформировался серьезный дефицит палладия. Судя по всему, проблема будет расширяться. После палладия, придут за платиной, потом за серебром и дальше по списку. Что инвесторам делать в этой ситуации?

Помимо спот рынка цветных металлов и различных ETF, нужно снова внимательно посмотреть на акции компаний из этого сектора. У нас, в России это: Норникель, Полиметалл, Полюсзолото, Лензолото. На мировом рынке: Anglo American Platinum, Sibanye Gold, Glencore и др.

Думаю, что тема никуда не уйдет, и мы входим в новый мир с серьезным дефицитом сырья разных типов. Поэтому, если вы еще не сделали ставки на этот сектор, то нужно уже сейчас это сделать.