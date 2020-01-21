Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 0,5% вслед за азиатскими рынками. Частичную поддержку оказал осторожный оптимизм Банка Японии относительно глобального роста.

Отчётности опубликуют такие компании, как IBM, Netflix и Halliburton. Что касается макростатистики, то в Соединённых Штатах важных данных обнародовано не будет, а вот в Европе выйдет индекс настроений в деловых кругах ZEW по ФРГ и еврозоне.

О том, что S&P 500 обновляет рекорды буквально через день, известно уже всем. Гораздо интереснее, за счёт чего происходит этот рост. В разрезе по секторам лидирующую позицию занимают акции технологических компаний – полупроводники, оборудование и программное обеспечение. С начала 2019 года они сильно оторвались от других рисковых секторов типа акций производителей проциклических потребительских товаров (consumer discretionary).

По данным FactSet, отношение капитализации к чистой прибыли (P/E) технологического сектора выросло на 48% с начала 2019 г. и сейчас одно из самых высоких по секторам – 22,3. Если текущий сезон отчётностей не подтвердит активный рост котировок, они вряд ли удержатся на таком уровне.

Кроме того, вновь на коне оказались акции роста, премия их доходности относительно акций стоимости выросла до годового максимума. Причём в этот раз такой большой спред достигнут не в момент просадки, как это было в мае или августе, а при устойчивом ралли.

Таким образом, самые рисковые и «долгоиграющие» акции уверенно опередили те бумаги, которые обычно используются для защиты от просадок. Дивидендные акции коммунальных компаний и фондов недвижимости остались позади, как и фундаментально недооценённые акции стоимости. Такая ситуация продолжается уже почти три месяца.

Похоже, мало кто на рынке акций сейчас готовится к худшему. И напрасно, потому что экспоненциальный рост S&P 500 напоминает начало 2018 года, за которым последовал февральский обвал. Более-менее застрахованы от волатильности держатели золота, которые не упускают шанса купить на просадке.

В ближайшие дни возможна консолидация на ближайшей поддержке в районе 3300 пунктов по S&P 500. Если смотреть дальше, то чтобы обеспечить хорошую поддержку фондовым рынкам, должно сойтись как минимум два фактора: солидная квартальная отчётность и «добрые слова» от Джерома Паэулла на заседании 29 января.