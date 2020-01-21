Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,4%. МВФ накануне понизил прогнозы мирового экономического роста, в то время как в Китае растет угроза распространения вирусного заболевания, что во вторник может послужить поводом для фиксации прибыли на американских площадках.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%, который отступил от максимумов пятницы в рамках коррекции.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 1% после того, как центральный банк сохранил процентные ставки без изменений. Регулятор, тем не менее, подчеркнул ослабление торговых рисков. Фондовые индексы Китая теряют 1,5-2% на фоне угрозы распространения коронавируса в стране. Число случаев заболевания в центральном Китае неуклонно растет и представляет собой особую опасность в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, которое начнется уже в конце этой недели.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 0,5% после попыток роста накануне. Факт перебои поставок нефти из Ливии не смог дать ценам сильный импульс к повышению, в связи с чем они следуют за общемировым ослаблением склонности к риску. Неспособность фьючерсов подняться выше сопротивлений 66,30 долл и 60,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) может толкнуть их к минимумам января (63,64 долл и 57,36 долл).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, в очередной раз обновив исторический и многолетний максимум. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на уровнях 3200 и 1625 пунктов – их преодоление будет свидетельствовать о перспективах развития нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3180-3235 пунктов.

Рубль по итогам сессии почти не изменил позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 61,80 руб, а пара евро/рубль – ниже 68,85 руб (район средних полос Боллинджера дневного графика). Ожидать ускорения нисходящей коррекции рубля стоит при преодолении указанных отметок.

Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением ввиду ухудшения мирового аппетита к риску, что создает почву для нисходящей коррекции. Рынки нашли неожиданный повод для фиксации прибыли – вирусное заболевание в Китае, которое может сказаться на состоянии второй по величине экономики мира. Во вторник на биржи также поступят новости с экономического форума в Давосе – особенно интересными будут комментарии по торговому вопросу.



