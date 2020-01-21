Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением
Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,4%. МВФ накануне понизил прогнозы мирового экономического роста, в то время как в Китае растет угроза распространения вирусного заболевания, что во вторник может послужить поводом для фиксации прибыли на американских площадках.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%, который отступил от максимумов пятницы в рамках коррекции.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 1% после того, как центральный банк сохранил процентные ставки без изменений. Регулятор, тем не менее, подчеркнул ослабление торговых рисков. Фондовые индексы Китая теряют 1,5-2% на фоне угрозы распространения коронавируса в стране. Число случаев заболевания в центральном Китае неуклонно растет и представляет собой особую опасность в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, которое начнется уже в конце этой недели.
Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 0,5% после попыток роста накануне. Факт перебои поставок нефти из Ливии не смог дать ценам сильный импульс к повышению, в связи с чем они следуют за общемировым ослаблением склонности к риску. Неспособность фьючерсов подняться выше сопротивлений 66,30 долл и 60,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) может толкнуть их к минимумам января (63,64 долл и 57,36 долл).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, в очередной раз обновив исторический и многолетний максимум. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на уровнях 3200 и 1625 пунктов – их преодоление будет свидетельствовать о перспективах развития нисходящей коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3180-3235 пунктов.
Рубль по итогам сессии почти не изменил позиций против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 61,80 руб, а пара евро/рубль – ниже 68,85 руб (район средних полос Боллинджера дневного графика). Ожидать ускорения нисходящей коррекции рубля стоит при преодолении указанных отметок.
Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением ввиду ухудшения мирового аппетита к риску, что создает почву для нисходящей коррекции. Рынки нашли неожиданный повод для фиксации прибыли – вирусное заболевание в Китае, которое может сказаться на состоянии второй по величине экономики мира. Во вторник на биржи также поступят новости с экономического форума в Давосе – особенно интересными будут комментарии по торговому вопросу.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200121/830818567.html