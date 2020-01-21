Бюджетная политика РФ в 2019 году не смогла стать стимулирующей
На первый взгляд, 2019 г. в России прошел под знаком стимулирующей бюджетной политики – бюджетный профицит снизился с 2,7% ВВП в 2018 г. до 1,8% ВВП в 2019 г.; рост доходов в 2019 г. составил всего 4% г/г, тогда как расходы выросли на 9% г/г. Тем не менее, замедление роста бюджетных доходов и снижение профицита бюджета, по сути, отражают снижение цен на нефть – цена Brent опустилась с более $70/барр. в 2018 г. до $64/барр. в прошлом году. В то же время цена на нефть, балансирующая бюджет, то есть индикатор, который мы используем для расчета масштаба бюджетного стимулирования или бюджетного ужесточения, то есть с учетом очистки от нефтяного фактора, снизилась с $50/барр. в 2018 г. до $49/барр., продемонстрировав некоторое снижение. Его сложно трактовать как сигнал к ужесточению бюджетной политики, но оно явно указывает на то, что бюджетная политика не смогла стать стимулирующей. В итоге совсем не удивительно, что рост ВВП по итогам прошлого года прогнозируется на уровне всего 1,3% г/г, что, в основном, связано с ростом потребления на фоне поддержки, которую оказал экономике ЦБ, понизив ключевую процентную ставку.
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