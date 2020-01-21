По нашим предварительным оценкам, дополнительные социальные расходы, объявленные на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным, помогут ускорить рост оборота розничной торговли в пределах 1 п. п. и увеличат инфляцию не более чем на 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году. Темпы инфляции в 2020 году должны быть гораздо меньше целевых 4%, они лишь начнут приближаться к этой отметке в 2021 году, оставаясь, однако, ниже ее.

> Согласно предварительным оценкам Министерства финансов и Счетной палаты, дополнительные расходы бюджета (т. e. не только социальные расходы) в 2020 году достигнут 450-500 млрд руб., а в 2021 — 650 млрд руб.

> Наши оценки близки к прогнозам Минфина и Счетной палаты. Мы считаем, что на поддержку малоимущих семей в 2020 году будет выделено 125 млрд руб., а в 2021 — в пределах 200-250 млрд руб. По нашему мнению, объем выплат по материнскому капиталу в текущем году повысится на 335 млрд руб., а в следующем — на 350 млрд руб. Остальные средства будут направлены на прочие формы поддержки, такие как компенсация регионам в связи с сокращением поступлений налога на прибыль и т. д.

> Поддержка малоимущих семей в основном повлияет на динамику потребления, а увеличение материнского капитала окажет поддержку не только потреблению, но и рынку недвижимости (т. e. влияние этого фактора непосредственно на оборот розничной торговли будет размыто).

> Мы полагаем, что потребительские расходы в этом году могут вырасти на 250 млрд руб., а в следующем — на 300-350 млрд руб. По нашей оценке, рост оборота розничной торговли может ускориться на 0,8 п. п. в 2020 году и на 0,9-1,0 п. п. — в 2021.

> Чувствительность инфляции к ускорению роста розничных продаж на 1 п. п. составляет 0,22, так что, по нашим оценкам, дополнительные социальные расходы могут привести к повышению инфляции в пределах 0,2 п. п. в 2020 и в 2021 году.

> С учетом того что аннуализированная инфляция сейчас составляет около 2%, дополнительные социальные расходы не приведут к "перегреву" экономики. Скорее они помогут ей восстановиться после аномально слабого роста потребительских расходов в последние годы. В текущем году инфляция должна быть ниже целевых 4%, а в следующем лишь начнет приближаться к 4%, оставаясь все-таки ниже этой отметки.

> В 2022-2023 годах объем дополнительных социальных расходов может практически удвоиться и превысить 1 трлн руб. Впрочем, мы ожидаем лишь незначительного влияния на инфляцию, т. к. это увеличение будет связано с продлением программы материнского капитала. Первоначально планировалось завершить программу в конце 2021 года, что могло бы привести к замедлению инфляции в 2022 году, однако теперь этого не произойдет.