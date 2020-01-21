За последние недели по главной паре валютного рынка — евро-долларе – изменения незначительные. С середины октября прошлого года пара остается в диапазоне 1,10-1,12

Основные новости последних дней были связаны с Китаем, и они были позитивны для аппетитов к риску. Китай был исключен Казначейством США из списка стран, манипулирующих своими валютами, подписана фаза торгового соглашения США и Китая. Данные по торговым оборотам и экономической активности Китая за декабрь вышли хорошими. На этом фоне американский фондовый рынок день за днем обновляет исторические максимумы. На пару евро-доллар рост аппетитов к риску никак не повлиял, доллар немного укрепился, пара евро-доллар от максимума 6 января на 1,12 упала до текущих 1,1085. На пару доллар-иена ситуация оказала большее влияние.

Иеновые пары традиционно имеют хорошую корреляцию с аппетитами к риску, поскольку в рамках сделок carry trade инвесторы используют иену как валюту фондирования для вложения в более высокодоходные валюты. Пара доллар-иена на прошлой неделе пробила отметку 110 (максимум с мая 2019 года) и продолжает находиться выше нее. Однако если всеобщая эйфория в какой-то момент закончится, доллар-иена пойдет на снижение (иена начнет расти). Пока ралли последних месяцев на фондовых рынках видится вполне себе обоснованным. ФРС США всего лишь за четыре последних месяца нарастил баланс на 400 млрд. долл., с 3,75 трлн. долл. до 4,150 трлн. долл., тем самым обратив вспять половину сокращения баланса, которое до этого происходило в течение двух лет. Но если подпитки рынка ликвидностью таким же темпом дальше наблюдаться не будет, а ФРС уже дала понять, что сокращает интервенции на рынке РЕПО с начала февраля, то аппетиты к риску начнут сокращаться. Хотя бы потому что фиксация прибыли в какой-то момент неизбежно произойдет. В трейдерской среде есть поговорка — “деревья не растут до небес”, и она хорошо описывает то, что происходит сейчас на фондовых рынках. Так что короткие позиции по иеновым парам, в особенности по парам евро-иена и фунт-иена могут стать хорошей торговой идеей на этот год.

Фунт может попасть под дополнительное давление в связи с тем, что растут ожидания снижения ставки Банком Англии на заседании 30 января. Сначала один из представителей ЦБ Великобритании заявил о том, что будет голосовать за снижение ставки на ближайшем заседании, затем данные по инфляции в стране показали ее неожиданное заметное падение, что также в пользу снижения ставки. Фьючерсы тоже предсказывают понижение ставки Банком Англии на ближайшем заседании 30 января с вероятностью в 67%. Соответственно, фунт-иена может начать снижаться даже быстрее других иеновых пар.