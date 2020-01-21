Доходность UST10 сегодня упала до 1,79%. Соединенные Штаты вчера отмечали День Мартина Лютера Кинга, и биржи страны были закрыты. Важная экономическая статистика в США в связи с праздником также не выходила. В то же время МВФ в своем отчете по мировой экономике снизил прогноз роста ВВП на нынешний год с 3,4% до 3,3%. Это по-прежнему предполагает ускорение относительно 2019 г., когда рост, согласно новой оценке фонда, составил 2,9%. Сегодня утром доходность UST10 упала на 3 б.п. до 1,79%, в целом же она остается на среднем за последние два месяца уровне и практически не реагирует на существенный рост оптимизма на глобальных рынках. При этом рассчитываемая на основе рыночных данных вероятность снижения ставки ФРС до конца года все еще достаточно высокая, около 60%, хотя представители регулятора выступают с позитивным заявлениями о состоянии экономики и на данный момент снижать ставку не планируют. Курс евро к доллару вчера не изменился, завершив день на отметке 1,109. Цены на нефть после утреннего скачка до 66 долл./бар. к вечеру вернулись на прежние позиции, а сегодня отступили еще дальше и сейчас находятся на в районе 64,6 долл./барр. Таким образом, премия за приостановку добычи в Ираке и Ливии практически сразу же исчезла. Сегодня важной макростатистики не ожидается, и в центре внимания будет Всемирный экономический форум в Давосе.

Доходности российских суверенных евробондов остаются немного выше минимумов, и мы не ждем их дальнейшего снижения. В понедельник активность на российском рынке евробондов отсутствовала, поскольку в США был выходной день, и гособлигации США не торговались. Котировки российских суверенных и корпоративных евробондов не изменились. В последнюю неделю суверенные еврооблигации РФ показывали умеренный рост, и сейчас доходности RUSSIA’47 и RUSSIA’29 находятся на уровнях 3,71% и 2,95% соответственно, что всего на 5 б.п. выше декабрьских максимумов. При этом спреды российских евробондов находятся вблизи минимумов, что обуславливается высоким спросом на риск в последнее время, в том числе из-за заключения первой части торговой сделки США и Китая. Мы пока по-прежнему считаем базовым сценарием, что спрос на рисковые активы в среднесрочной перспективе будет сохраняться, но вряд ли это приведет к существенному сокращению спредов российских евробондов, что позволило бы продолжить доходностям бумаг падать. В то же время риск повышения доходностей гособлигаций США на фоне общего оптимизма на рынках не реализовался, и наши опасения в отношении этих рисков несколько уменьшились. В связи с этим мы ожидаем, что доходности евробондов будут оставаться вблизи текущих значений. Сегодня внешний фон неоднозначный: доходность UST10 утром упала на 3 б.п. до 1,79%, но поддержка от этого фактора может быть нивелирована расширением спредов, учитывая снижение цен на нефть, к тому же в значительно просели азиатские индексы, дешевеют и фьючерсы на американские индексы.