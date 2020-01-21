По сравнению с прогнозом от октября МВФ вновь чуть скорректировал прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2020 г. до 3,3% г/г против 3,4% г/г. Наш прогноз предполагает еще более низкие темпы роста – 3,2% г/г. При этом восстановление будет неоднородным и хрупким. Развитые страны традиционно будут показывать темпы роста похуже, чем развивающиеся (1,5% против 3,8%). МВФ ждет, что развитые страны вырастут на 1,6% г/г, а развивающиеся – на 4,4% г/г. Глобальные риски по сравнению с прогнозом от октября 2019 г., по мнению МВФ, несколько снизились за счет прогресса в торговых переговорах США-КНР и снижения вероятности сценария жесткого Brexit. Дополнительной поддержкой выступает и мягкая монетарная политика ведущих ЦБ.

Несмотря на комментарии о признаках стабилизации мировой торговли, МВФ все же снизил прогноз по мировой торговле на 2020 г., и достаточно сильно, на 0,3 п.п. в сторону ухудшения – до 1,9% г/г. Мы в свою очередь сохраняем скептический взгляд на перспективы мировой торговли, не рассчитывая увидеть темпы выше 1% г/г.

Заключение 1 фазы торгового соглашения между КНР и США в январе 2020 г. не сможет значительно улучшить ситуацию в мировой торговле, на наш взгляд. Так, предполагается, что США снизят с 15% до 7,5% тарифы на 100 млрд долл. китайского импорта. При этом 25% тарифов на 250 млрд долл. китайского импорта останутся в силе. В ответ Китай помимо прочего (не менее чем на 200 млрд долл. нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года) должен обеспечить закупки сельхозпродукции из США на 40 млрд долл. в год. Эти условия для Китая нереальны (для выполнения условия необходим рост экспорта сельхозпродукции из США более чем в 2 раза).

В целом, МВФ полагает, что в мировой экономике в 2020 г. намечаются признаки стабилизации. Наши ожидания более осторожные: экономика скорее стоит на пороге глобального замедления.



