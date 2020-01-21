В декабре бюджет был сведен с дефицитом в 1,1 трлн руб. в результате значимого увеличения госрасходов до 3,3 трлн руб. (против 1,4 трлн руб. в среднем за 11М19). Рост доходов в декабре составил 8,1% г/г на фоне слабых поступлений от нефтегазового сектора (-21,2% г/г) в результате падения цены на нефть и значимого увеличения ненефтегазовых поступлений (+29% г/г). При этом рост расходов был более значимым, чем рост доходов (на 22% г/г), что привело к образованию дефицита бюджета в последний месяц года. В результате профицит бюджета за прошлый год составил 2,3 трлн руб. (1,8% ВВП).

За декабрь чистое размещение госбумаг составило 23,7 млрд руб. и 1,4 трлн руб. за весь 2019 г.

В этом году мы ожидаем сохранения профицита бюджета на уровне ~1,0% ВВП при среднегодовой цене на нефть 60 долл. за барр. Мы считаем, что планируемое увеличение социальных расходов в рамках исполнения послания президента Федеральному собранию в сумме 400–500 млрд руб. не окажет влияния на бюджетную стабильность. Финансирование дополнительных расходов может быть произведено за счет имеющихся бюджетных остатков.

Минфин также опубликовал исполнение бюджетных расходов на реализацию нацпроектов по итогам 2019 г. Средний процент исполнения составил 91,4% – 1,6 трлн руб. против плана в 1,75 трлн руб., при этом самыми отстающими проектами стали «Экология» и «Цифровая экономика». В результате динамика исполнения нацпроектов ускорилась ближе к концу года и оказалась чуть ниже заявленного плана. Подобный результат создает предпосылки для сохранения графика исполнения нацпроектов в этом году.