Планы менеджмента ВТБ окажут поддержку бумагам банка в среднесрочной перспективе
Менеджмент ВТБ подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО за 2019 г. и стратегические цели по прибыльности до 2022 г. Важное заявление также было сделано по возможным корректировкам дивидендов по привилегированным акциям, что подтверждает наше мнение о более высоком приоритете дивидендов по обыкновенным акциям, снижая риски для последних.
Мы считаем данную риторику позитивной и подтверждаем свой рейтинг "лучше рынка" для акций ВТБ с целевой 12-месячной ценой 0,077 руб. Напомним, что акции ВТБ входят в список наиболее привлекательных бумаг в нашей стратегии на 2020 год.
Менеджмент ВТБ подтвердил планы, в которые рынок не до конца верит…
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе экономического форума в Давосе сделал ряд важных заявлений:
- менеджмент ВТБ будет рекомендовать выплату 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2019 г., с возможной корректировкой дивидендов по привилегированным акциям;
- ВТБ, по прогнозам главы банка, достиг целей по чистой прибыли 2019 г. (200 млрд руб.) и успешно движется в сторону выполнения целей стратегии 2022 г. (300 млрд руб. чистой прибыли к 2022 г.);
- менеджмент ВТБ не ожидает допэмиссии обыкновенных акций, данная возможность не предусмотрена ни в бизнес-плане 2020 г., ни в стратегии до 2022 г.
…что уже поспособствовало росту бумаги…
На данной риторике акции ВТБ прибавили 5% на Московской бирже. Фоном для роста, на наш взгляд, могли послужить первоначальные спекуляции о возможном увеличении пропорции дивидендов, приходящихся на обыкновенные акции по сравнению с привилегированными.
Мы считаем данные ожидания необоснованными: под "корректировками" дивидендов по привилегированным акциям (принадлежат Минфину и АСВ) менеджмент ВТБ подразумевал возможное снижение выплат в случае 1) необходимости создания дополнительных резервов в связи с государственной политикой, или 2) других обстоятельств в рамках отношений банка с государством. На дивиденды по обыкновенным акциям данная новость влияния, на наш взгляд, не окажет.
Напомним, что дивидендная политика ВТБ подразумевает гармонизацию дивидендной доходности между обыкновенными акциями (к среднерыночной цене за предыдущий год) и двумя типами привилегированных бумаг (к номиналу).
Наши текущие прогнозы подразумевают разбивку дивидендов по обыкновенным/привилегированным акциям в пропорции 52%/48% в дивидендном пуле 2019 г. (при аллокации на дивиденды 50% прибыли по МСФО за 2019 г.).
…и окажет поддержку в среднесрочной перспективе
Несмотря на то, что сценарий роста доли обыкновенных акций в дивидендном пуле ВТБ, скорее всего, не реализуется, мы все равно считаем риторику менеджмента позитивной для бумаг банка по следующим причинам:
- подтверждение более высокого приоритета дивидендов по обыкновенным акциям по сравнению с привилегированными снижает риски для первых;
- подтверждение менеджмента по поводу способности ВТБ выплатить 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов позитивно в контексте сохраняющегося скепсиса рынка в этом отношении;
- снижение риска допэмиссии обыкновенных акций;
- подтверждение менеджментом целей по чистой прибыли на 2019 г. (соответствует нашим ожиданиям) и до 2022 г. (на 3–15% выше наших прогнозов).
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