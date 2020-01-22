И хотя российский рынок завершал предыдущую сессию на отрицательной территории, вчерашний день показал, что спрос на акции все еще сохраняется. В моменте индекс МосБиржи терял около процента, но ближе к завершению торгового дня значительную часть потерь удалось выкупить.

Помимо внешних факторов сдержать падение на рынке во многом удалось за счет динамики акций банковского сектора, на которые пришлись максимальные дневные обороты. Бумаги ВТБ во вторник выросли на 3,74%. Обыкновенные акции Сбербанка также выглядели заметно лучше рынка (+0,67%).

По ВТБ импульс роста был спровоцирован заявлением Андрея Костина. Глава банка в кулуарах экономического форума в Давосе сообщил, что менеджмент банка планирует рекомендовать выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли группы. Участники рынка положительно восприняли эти слова, так как сейчас направляемая на дивиденды прибыль распределяется между обыкновенными и двумя типами привилегированных акций таким образом, чтобы их дивдоходность была одинаковой.

Что касается обыкновенных бумаг Сбербанка, то по ним пока еще сохраняются шансы на продолжение восходящей тенденции, несмотря на локальную перекупленность. С технической точки зрения следующая важная область сопротивления может находиться на 273–275 руб.

Вчера хуже рынка выглядели металлурги. Разворот цен на палладий спровоцировал начало коррекции в сильно выросших за последние недели акциях Норникеля (-1,83%) и Русала (-3,49%), который контролирует 27,8%–ый пакет ГМК. Стоимость палладия накануне упала на 4%. Не исключаем, что после отскока возможно снижение цены еще на 5–10%, так что локальные повышенные риски в бумагах Норникеля и Русала пока сохраняются.

Наконец-то начало падать соотношение стоимости обыкновенных (АО) и привилегированных (АП) акций Сургутнефтегаза (до 1,37). С сентября прошлого года оно взлетело до фундаментально неоправданных уровней за счет крупных покупок в АО. В результате соотношение достигало 1,47, тогда как, на наш взгляд, АП должны стоит дороже АО. Как ожидаемая, так и историческая дивидендная доходность АП является существенно более высокой.

Вчера обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза просели на 3,93% и выглядели существенно хуже рынка. Привилегированные, в свою очередь, выросли на 1,91%. Опережающая динамика АП относительно АО в среднесрочной перспективе выглядела бы справедливой.

Нисходящее движение вторника пока еще нельзя назвать разворотом. Однако эйфория, царившая на нашем рынке в последние недели, все-таки пошла на спад. Мы еще можем увидеть попытку вернуться к рекордным уровням по индексам, но без поддержки со стороны других мировых рынков будет сложно сохранить прежние темпы роста. К тому же по индексу МосБиржи по-прежнему не снята сильная техническая перекупленность.

Незначительную поддержку российскому рынку акций и бумагам экспортеров в частности оказывает фактор умеренного ослабления рубля. Курс USD/RUB вчера возобновил движение наверх, поднявшись к 61,9. Причин для его сильного снижения пока не наблюдается. Наоборот, фактор высокого объема покупок валюты со стороны ЦБ (21 млрд руб. ежедневно) только лишь способствует постепенному ослаблению рубля.

К этому добавляется еще и возобновление снижения цен на нефть. Во вторник котировки Brent потеряли около 1%, а сегодня снижаются еще на 0,3% до $64,4. И это несмотря на остановку добычи и экспорта нефти из Ливии.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,46%, нефть Brent в минусе на 0,34%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия вторника.