Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 3320,79 пункта, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,52%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до —0,25%.

Формальным поводом для негативных настроений послужили снижение Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста и интервью министра финансов США Стивена Мнучина газете The Wall Street Journal, в котором он отметил, что вторая часть торгового соглашения с КНР не обязательно станет «большим взрывом», который приведет к отмене всех пошлин. В целом же изрядно прибавившие в весе с начала текущего года глобальные рынки акций в отсутствие новых идей для дальнейшего роста, попросту снизились под собственной тяжестью. Тем не менее, инвесторы продолжают следить за сезоном отчетов американских компаний. На данном этапе свои операционные показатели представили 46 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, 71,7% из которых превзошли ожидания экспертов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,1%, закрывшись на отметке $64,50. Смягчение опасений игроков в отношении сбоев поставок из Ливии, а также минорные настроения на глобальных финансовых рынках привели к снижению цены фьючерсного контракта Brent. Рынок рассчитывает, что добыча «черного золота» в Ливии в ближайшей перспективе вернется в обычный режим. Кроме того, «медведи» в качестве аргумента в пользу сдерживания роста приводят фактор ОПЕК, которая в случае продолжения перебоев с поставками может задействовать резервные мощности, позволяющие поставить на рынок порядка 3 млн. баррелей нефти в сутки.

Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,33%, закрывшись на отметке 3209,22 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3180 и 3155 пунктов, сопротивление находится на уровне 3210 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 162500 и 159000 пунктов, основное сопротивление — 165500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,88 руб./$, потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. Возобновившееся снижение нефтяных котировок и смена настроений на развивающихся рынках стали основными факторами давления на пару доллар/рубль, которая в ходе торгов во вторник вплотную приблизилась к уровню 62. В том случае, если данный рубеж будет пробит, доллар может подорожать еще на 25-50 копеек. В противном случае мы снова увидим откат к отметке 61,40.