Рынок слабо реагирует на результаты Х5, хотя в целом они успешны. Компания реализует оптимизацию верхнего сегмента, благодаря которой ей удалось увеличить средний чек в гипермаркетах «Карусель» до исторического максимума 900 руб. Однако доля «Карусели» в объеме всей выручки около 5%, поэтому существенного эффекта положительные изменения в сегменте гипермаркетов на консолидированные показатели не оказали. Средний чек по группе вырос до 395 руб. Это выше, чем во втором и третьем кварталах, но результат обусловлен преимущественно сезонными изменениями.

X5 отмечает две тенденции внешней среды, которые способствовали росту продаж: снижение продовольственной инфляции и повышение потребительского спроса. Другой позитивной новостью стал рост трафика по сопоставимым магазинам в ключевых форматах. Это тоже свидетельствует об улучшении качества управления, поскольку потеря трафика — главная беда крупных ретейлеров в последнее время. Трафик, в особенности из небольших магазинов в регионах, оттягивал «Светофор» и другие сети. Вклад роста сопоставимых продаж в увеличение выручки составил 4%. Если по итогам первого квартала рост трафика продолжится, появится больше оснований предполагать, что Х5, а возможно, и другие крупные ретейлеры наращивают свои финансовые результаты не только за счет расширения торговых площадей, но и за счет повышения эффективности, чего им в последние годы недоставало.

Стоит отметить еще одно достижение. Х5 раскрыла некоторые показатели интернет-формата. Число заказов утроилось за год, достигнув почти 1,4 млн, средний чек стабилен, около 3,6 тыс. руб. По неофициальным данным, пока ни один крупный игрок в продуктовой рознице не вывел на прибыль интернет-сегмент, но, возможно, это произойдет уже в ближайшее время. Х5 активно развивает онлайн-продажи. Этот формат уже носит статус не экспериментального, а бизнес-направления.

Мы пока сохраняем нейтральную оценку акций X5. Цель по ним — 2075 руб. на горизонте полугода, но не исключаем спекулятивного роста до 2200 руб. в краткосрочном плане. Этому способствует техническая картина.